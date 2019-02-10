豬年新開始，香港及台灣都有求神問天機的傳統，今年兩地不約而同撞大板，香港的初二車公靈籤求得中下籤，預示港人來年只有畫餅充飢的份。台灣更弊，初一按傳統在古剎求地運籤，結果一筒籤抽完而無一中，蒼天不肯開口，這家古剎建廟三百五十多年的紀錄被打破，台灣這個花邊新聞成了華人世界豬年之始的談資。



先談香港的八十六籤，這支中籤的籤文是「石田為業喜非常，畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸」，解籤人指實為下籤，寓意家宅不吉、求財不遂，即港人在豬年勢畫餅充飢，甚至石田充良田。



聯想香港近月的政事，籤文似有一定警示作用，所謂石田說的便是無法開墾的田，即使農夫多艱苦，也難有收穫，若耕耘人一意孤行，甚至把石田當良田來敲打、狠耕亂犁一番，最終不是畫餅充飢嗎？也因此，解說指小島中人必求財不遂、家宅不吉。此籤真差！



香港人豬年或不好過，台灣人只有更差！了解台灣民情的人都知道，當地人民普遍篤信傳統和神諭，居總統大位的人每年新春都少不了到寺廟上香，代全島人民祈福，這個指定動作比香港及中國大陸更虔誠。今年豬年來臨前後，蔡英文便在除夕參加法鼓山撞鐘祈福活動，初三赴鹿港天后宮上香，行程塞得滿滿，可是，掌舵人會跑不如會執政，蔡的萬二分投入換不來好兆頭。



大年初一，有三百五十七年歷史的台南著名古剎南鯤鯓代天府按傳統求地運籤，這次活動萬眾矚目，悲的是一筒籤抽完，竟無一支獲神明認同。神靈不開口，創了建廟三百五十多年的首例。怪事年年都有，今年大怪特怪，台灣地運是沒有？



有人說，老天不開口，是怒了、氣了；也有人說，這座古剎二○一五年卜中蔡英文掌大位，之後又連續幾年抽出台灣地運是中下籤或下下籤，沒一年有好話，遭到綠營政治勢力狂轟濫炸，去年一度暫停新春卜地運活動，今年恢復，卻得到神明不開口的天意，這是怒懲元兇？而一般看法是，神明不開口，更證台灣冇運行。



本來，求神問卜的威力在科技日新月異的今天已下降，但香港○三年新春求得下籤，是年疫症襲港，經濟插水，香江變色，不少都市人都不敢輕看初二車公靈籤的影響力。同樣，台灣人之所以如此篤信神明，是一次又一次的歷史鑑證，誰料今年兩地都不好彩。



求了神，便要趨吉避凶，香港雖是中下籤，但若在位者、政府高官識做，大禍未嘗不能變小災。因為籤示香港的問題以人為主，執政者少些不着邊際的遠大藍圖，多點腳踏實地的務實耕耘，或能夠因應石田的本質，另行育田之道，港人即使賺不到大餅，但充飢料不難，問題只是香港政界小心一點，切忌冒進，豬年未嘗不能扭轉命運。



台灣就弊了，神明不開口，換人還要等一年多，萬民要在不明及不安中惶惶過日子，最怕的是在位者摸不清天意，更激進、更大有為。所以這個豬年，台灣應是上下提心吊膽，過河摸不到石頭，不是更艱難麼！