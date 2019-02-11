功夫茶：盈餘縮水非藉口　應使則使大隻講

魯迅話齋︰希望本是無所謂有，也無所謂無。嚟緊港府公布最新一份財政預算案，市民旨意政府大開水喉、還富於民，都係慳番啖氣暖肚，又或者下個月早啲排隊等觀音開庫好過！



呢嗱，財爺波叔尋日喺網誌度大打開口牌，話本年度政府嘅財政盈餘將難以回復千億元嘅超高水平，資源相對有限，但強調對於「長期發展方向」或「投資未來」嘅部分，需要有政策持續性及持久執行力，唔能夠因為一時經濟波動而間斷，關鍵係審慎行事，「應使則使」，務求中長期內保持財政平衡。



講咗大半日，其實咪又係期望管理，呢一招由鬍鬚曾玩到家陣波叔掌櫃，市民聽都聽到厭。大家有眼睇，經濟向好，政府豬籠入水嗰陣，官老爺就話要「未雨綢繆」、「預防結構性財赤」；好嘞，到咗經濟逆轉，盈餘少啲，又掉番轉頭叫市民「共度時艱」，即係無論點講佢哋都係撳實荷包，公就佢贏，字就市民輸，呢啲唔係官字兩個口又係咩吖。



有人就講得啱嘞，今年庫房收入的確可能冇往年咁理想，但幾百億盈餘斷估點都走唔甩；再講吖，孤寒財主咁多年慳埋慳埋，即使點樣大手筆紓困，講緊都仲係面嗰浸。特別係家陣經濟前景滿布陰霾，市民生活壓力巨大，官老爺繼續一毛不拔，點講都講唔過去。



可能自己知自己事，波叔打定預防針，強調「住屋、醫療以及安老院舍等社會痛點，並非單靠錢可以解決」。第樣唔使講，淨係講近日流感高峰期，公立醫院急症室同內科病房全線逼爆，唔單止醫護人員，連病人都要殺上政總請願，就知咩事。正如有立法會議員話齋，波叔所謂「錢唔係萬能」論擺明推卸責任，萬一衰咗「錯不在佢」，波叔除咗係「史上最廢財爺」，估唔到仲係「史上最A字膊財爺」，真係唔到你唔服，旨意呢班廢官做嘢，「社會痛點」遲早變「社會腫瘤」。



成日話港產高官坐擁一流人工，提供九流服務，絕對係全球獨家筍工，聽吓波叔點樣描述自己份工，就知唔係浪得虛名。佢話施政報告提出政策藍圖，政策局提供執行細節，而佢老哥只係負責喺資源上作出配合。喂，咁嘅手板眼見工夫，請個出納員得喇，使鬼每個月倒三十幾萬落鹹水海咩！



一句講晒，財到光棍手，一去冇回頭。市民辛辛苦苦賺埋啲血汗錢，落喺班庸官手上，唔係揈晒喺基建黑洞，就係倒貼假難民白食白住為害市民，所謂「應使則使」，純粹自說自話。講多無謂，行動最實際，一於學似澳門咁人人派錢，雨露均霑，起碼市民條氣都順啲吖！