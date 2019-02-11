世界視線：意法齟齬不斷　歐盟前景堪憂

意大利副總理、「五星運動」黨魁迪馬約近日接見反法國政府的黃背心示威者，引發意法之間的外交摩擦。法國外交部宣布，由於意大利民粹政府作出連番挑釁行為，決定召回其駐羅馬大使，令兩國關係跌至二戰以來的最低點。



事實上，意大利跟法國早有齟齬，迪馬約上月底怒斥法國持續「殖民」及剝削非洲，要為地中海難民潮負責。無獨有偶，身兼內政部長的副總理、「北方聯盟」領袖薩爾維尼早前甚至向法國民眾喊話，呼籲他們不要在五月的歐洲議會選舉中，投票支持總統馬克龍領導的「共和前進黨」，結果引來法國當局的抗議。



平情而論，黃背心與五星運動同樣民粹色彩濃厚，並積極迎合草根階層訴求，後者成立不到十年即能成功上台執政，黃背心向之取經，無可厚非。問題是迪馬約應「黨政分開」，由沒有政府公職在身的黨工出面「交流」，事先亦應跟巴黎政府打招呼。當然，要說羅馬當局今次是無心之失，也沒有多少人會相信。今年五月的歐洲議會選舉，對五星運動及北方聯盟而言，均是許勝不許敗，薩氏謀求在選舉中鞏固右翼民粹「盟主」的地位，而迪馬約的黨魁位置能否坐穩亦端視此戰成果，在此情況下，法國成為雙方最就手的共同「箭靶」。薩氏繼續在難民政策上緊盯法國不放；而五星運動主張的民粹政策，在施政過程上效果並不理想，藉黃背心的「高人氣」拉抬自身，亦是順理成章。



更何況，意大利對法國在歐盟內部獲得「優待」早就相當不滿。去年九月，意國政府公布財政預算案，將赤字提升至GDP的百分之二點四，歐盟不僅予以駁回，更一度威脅制裁羅馬政府，最終迫使對方妥協。反觀馬克龍政府被黃背心「打殘」後，宣布大派糖，將赤字預算升至GDP的百分之三點二，超出歐盟訂定的百分之三「死線」，卻獲網開一面，「大細超」若此，令意大利難以服氣。



屋漏偏逢連夜雨，歐盟能否避免英國「硬脫歐」造成的兩敗俱傷，尚在未定之天，這時候意、法還在不斷互鬥，歐盟的前景，實在難以令人樂觀。