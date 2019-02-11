正論：假難民涉黑涉毒　假慈悲害苦港人

踏入豬年，假難民禍港殃民不但沒有停止，而且變本加厲。本報直擊發現，南亞毒販利用網上社交平台公然向年輕人販賣大麻，而且肆無忌憚推銷，港府隻眼開、隻眼閉。聯合國曾指香港淪為國際毒品轉口中心，觀乎各類毒品在香港氾濫成災，當局想否認也難。



在香港，吸食、種植和販售大麻均屬違法，但南亞毒販卻打正旗號在網上開設專頁向年輕人兜售大麻，連近年興起的「迷幻蘑菇」、「毒郵票」及可卡因都一應俱全，恍如「毒品展銷場」。本報記者日前追蹤其中一名南亞毒販在九龍塘交收的經過，發現他異常警惕，先將大麻放入快餐外賣盒掩人耳目，到了買家出現，他也是再三確認無人跟蹤才知會買家見面地點，整個交收過程歷時僅半分鐘，快如閃電。



與此同時，利用社交平台販毒亦愈來愈普遍。只要在社交平台搜尋相關字眼，便顯示大量與大麻相關的專頁，更有賣家主動詢問是否購買，而且售價不菲。事實上，毒品與黑幫密不可分，而黑幫與南亞兵團同樣千絲萬縷。一方面，黑幫看準南亞兵團膽正命平，能充當跑腿和爛頭蟀；另一方面，南亞兵團為了搵快錢，與黑幫一拍即合，有的南亞人士更自行發展毒品銷售網，背後利益龐大。可以毫不誇張地說，有黑幫的地方就有毒品和南亞兵團；有南亞兵團的地方亦不乏毒品和黑幫身影，這「三大害」已成為禍香港的萬惡之源。



可以看見，近期涉及大麻的嚴重毒品案件急增，去年首十個月已有二百多宗，比一六年全年僅一百多宗增加超過四成，港府對社交平台無王管，無異於為年輕人接觸毒品大開方便之門。正如立法會議員指出，南亞兵團對社會治安造成極大滋擾，相當一部分更是持行街紙的假難民。單是臭名昭著的深水埗天橋底「南亞村」，便集吸毒特區、槍械庫與黑幫兵竇於一身。港府拖拉多年，直到早前才完成清拆，南亞村早就擴散到周邊地區，甚至入侵紅磡豪宅區，說港府是罪魁禍首，絕對沒有冤枉。



放眼全球，沒有一個地方好像香港這樣開門揖盜。美國對難民「零容忍」，特朗普不僅要在邊境建圍牆，甚至派出軍隊伺候；澳洲將難民羈留在離島，不准其踏足本土；原本對難民最寬容的歐洲亦改弦更張，決定在歐洲境內及難民來源地建立羈留中心。人們實在不明白，何以標榜「自由民主博愛」的歐美國家都向難民說不，彈丸之地的香港卻無任歡迎，港府頂多在《入境條例》小修小補，反而每年耗資十多億元照顧假難民，甚至出錢出力替他們打官司博人道賠償。如此「執政為難民」的政府，在全世界打着燈籠也找不到第二個。



說到底，對假難民仁慈，即是對香港人殘忍。南亞兵團無惡不作，由姦淫擄掠到打家劫舍；由販毒運毒到街頭廝殺；由霸佔郊野公園開派對牟利，到墟市擺賣趕絕本地小販，香港已被假難民害得雞毛鴨血，港府還要假仁假義到甚麼時候？