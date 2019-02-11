產評：天氣反常損經濟　特朗普短視遺禍

美國總統特朗普一直強調，不相信開採傳統能源會令全球暖化加劇，並影響經濟發展，上任後接連倒行逆施，除了大力推動開採煤及原油等不再生能源，更退出治理全球氣候的《巴黎協定》。令人嘆息的是，目前惡果正在浮現，恐礙及下一代的經濟發展及投資機遇。



農曆新年徐徐過去，今年較大特色是市面上少見了傳統棉襖、唐裝，取而代之是短袖、春裝，皆因氣溫驟暖，大年初二、三、四更成為香港有紀錄以來最熱的春節。事實上，就在過年前，全球天氣已極之反常。舉例來說，北半球的美國中西部氣溫竟較北極更冷，一度跌至零下50度，打破紀錄；同一時間，南半球的澳洲則遭受極端熱浪侵襲，部分地區溫度竟近50度，亦打破紀錄。換言之，一南一北罕見相差100度！其他地方也不尋常，歐洲多地大雪成災；巴西、智利、印尼等則洪水肆虐。



別以為氣候變得極端對經濟毫無影響。早有數據顯示，自一九九八年至二○一七年，氣候相關災害造成的經濟損失高達2.24萬億美元，較一九七八年至九七年大幅增長1.5倍，涉及保險賠償也驟然增加。更切實的例子是德國，目前經濟已屆衰退邊緣，主因是萊茵河去年底因氣候異常而不尋常乾涸，令水位處於極低水平。由於該河位於德國工業心臟地帶，而製造業是經濟命脈，水位下降令運力驟減，大大影響貨運量，運輸時間拖長阻礙了產品定價，致使成本大增。



美國政府部門去年亦發表重磅氣候評估報告預警，氣候轉變將帶來數以千億美元計的經濟損失。自一九九○年起，美國溫度已升了攝氏1.8度，預計二○五○年將再升2.5度。氣候危機已擺在眼前，若不立即着手控制燃氣排放，將嚴重影響經濟發展，因溫度轉變會扭轉食品製造、生態系統、人類健康、基建、移民、潔淨用水等。



由此可見，全球響應環保是刻不容緩，亦是未來經濟可持續發展的根基。可惜商人出身的特朗普目光短淺，只顧任內所謂經濟增長政績，將下一代的利益拋諸腦後，並將眼前的事實以一句「不相信」作為掩飾。美國作為世界「一哥」，樹立榜樣極其重要，亦是大國義務，如今率先逆勢而行，不少倚賴工業的發展中國家只會更肆無忌憚破壞環境。特朗普這樣鼠目寸光，雖能帶來頃刻經濟虛榮，惟已種下長期禍根。



豬年伊始香港天氣熱辣辣，甚至要提早開風扇，在可見的未來，紀錄只會頻密地被打破，對經濟發展絕非吉兆，焉能不令人擔憂！