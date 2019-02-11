神州觀察：華盛頓反口覆舌　北京須丟掉幻想

美國總統特朗普早前表示，或會在第二次「特金會」前後順道與中國國家主席習近平會晤，令各界憧憬中美貿易戰或將出現轉機。誰知特金會剛敲定，特朗普便宣布無意與習相見，再度印證和談前景並不樂觀，當局仍需做最壞打算。



按照美方說法，中美之間的貿易談判仍存在「相當大的分歧」；美國財長姆紐欽說得更直白，中美元首能否再舉行會晤，全看接下來雙方的談判進度。其實誰都明白，無論是所謂的分歧也好，談判進度也好，不過是美方用以敲詐中國的說詞，目的還是想逼中國作出更大讓步，以滿足其貪婪的胃口。



對於精通「交易的藝術」的特朗普來說，更是深諳此道，虛虛實實、出爾反爾從來叫人難以琢磨。正如他入主白宮一百天接受訪問時承諾，若中國在北韓問題上幫忙，他會接受較不完美的中美貿易協議；結果當中國為北韓問題付出巨大努力，並促成史無前例的特金會後，特朗普隨即翻臉無情，更變本加厲地對中國實施貿易制裁。



今次的「見與不見」風波，用意亦在這裏。特朗普早就有言在先，雙方若不能在三月一日休戰期屆滿前達成貿易協議，美國便會向總值逾兩千億美元的中國商品增加關稅，並將關稅由目前的百分之十提高至百分之二十五。「相當大的分歧」就看中方如何彌補，總之能敲詐一筆是一筆，談判誠意絕對欠奉。



事實上，正是因為中國近年快速崛起，令美國的全球霸主地位受到挑戰，從而以諸多藉口挑起貿易戰，以達到全面制華目的，本次貿易談判的結果可想而知。問題是，中國總不能無休止地一讓再讓，這樣下去何時才是盡頭，又怎樣才能完全填飽對方的胃口？更為難的是，美國的霸道是有底氣的，所以對中國提出的「相向而行」、「合則兩利」等主張視而不見，「太平洋之大」就是容不下中國，能奈其何？



尊嚴永遠在大炮的射程範圍之內。說來說去，中國目前還是實力未達，可供選擇的機會並不多。但這並不代表中國一定就得束手待斃，只要精神不滑坡，辦法總比困難多，首先還是要拋掉一些不切實際的想法，元首會晤、談判都是虛招。還是那句老話，能讓則讓，能改就改，不能改的堅決不改，關鍵就看當局有沒有毅力和膽識，能像老一輩那樣具有強大的抗壓力。



況且中國還擁有「舉國體制」這張王牌，若能善加利用，自可發揮強大而持久的功效。為此當局還須在反腐打貪、掃黑除惡方面繼續落力，在食藥品等安全生產環節加強監管，以及妥善解決教育、醫療、養老等民生問題，規避失業、暴力拆遷等帶來的社會風險，堅持不懈，久久為功。