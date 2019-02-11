一九四九年六月，中共打天下、坐天下大局已定，毛皇帝在《論人民民主專政》一文中回顧中國人民尋求解放、富強、獨立、民主自由之路時說，自從一八四○年鴉片戰爭失敗那時起，先進的中國人，經過千辛萬苦，向西方國家尋求真理，只要是西方的新道理，甚麼書也看。向日本、英國、美國、法國、德國派遣留學生之多，達到了驚人的程度。大家相信，要救國，只有維新，要維新，只有學外國。然而，帝國主義的侵略打破了中國人學西方的迷夢。很奇怪，為甚麼先生老是侵略學生呢？



七十年後，老美對中國發起貿易戰、國安戰，中國人又不能不有此一問。改革開放四十年，中國人學習西方更是努力，遵循他們制訂的經濟全球化的遊戲規則更是不遺餘力，為甚麼先生還要兇狠的打學生呢？要回答這個問題，恐怕還要援引毛皇帝的斷言，帝國主義的本性改不了，景陽崗上老虎吃人的本性改不了。現在有人說，這些年中國發展得太快、太張揚，太過刺激了美國人和西方世界，乃自招打擊也。



對此，再聽聽毛皇帝怎麼說：在武松看來，景陽崗上的老虎，刺激牠也是那樣，不刺激牠也是那樣，總之是要吃人的。毛皇帝告誡，對這種「刺激論」，必須引起革命派內部的警覺和注意，方能長自己的志氣，滅敵人的威風，戰而勝之也。



說到向老師學習，反遭老師惡打，華為的老闆任正非大概最有體會。一九九四年，任正非首次訪美，「看到美國已開始將工業最核心的部分保留在本土生產」，其餘大量轉移到世界各國，以降低成本，增強競爭力，任感到「彷彿每根脈搏都在震盪」，此後華為在硅谷建立了開發中心，任寫了《赴美考察散記》。一九九七年，任正非再次訪美，在IBM等大公司「從早聽到晚」，對他們的項目開發、投資評審、綜合管理、決策模型、篩選管道等等，樣樣覺得新鮮。



回國後，任正非把這些「久經考驗的管理制度和流程」大規模引入華為，並寫下了《向美國人民學習甚麼》。然而，學生太優秀，老師受不了，動手打壓也。