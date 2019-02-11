有人說，白宮內鬼「綁架」了特朗普。這並非無的放矢，或者更準確一點地說，應是右翼鷹派勢力「綁架」了美國，尤其是對華政策方面。作為商人出身的總統，特朗普往往偏重實際利益，無論是發動對華貿易戰，或者是向盟國敲竹槓收保護費，都是基於經濟利益的考慮。而右翼政客顯然不同，他們更注重意識形態，往往將政治凌駕一切，表現得比特朗普更強硬、更激進、更不可理喻。



以中美貿易戰來說，每當氣氛有所緩和的時候，這些右翼政客便會出來煽風點火，務必使緩和的氣氛再度緊繃，就算中方一再作出讓步，他們依然咄咄逼人，可見他們根本不希望貿易戰停火，更不希望中美關係改善。當中以副總統彭斯、白宮貿易代表萊蒂澤、國家貿易委員會主任納瓦羅等人的態度最強硬，他們與國會右翼議員以及軍方鷹派人士互相配合，推行極端反華政策，極盡挑釁之能事，有時候連白宮主人也身不由己，只能順水推舟。



正如外媒指出，美國朝野普遍認為應限制總統在貿易談判上的權力，因為他們擔心特朗普滿足於北京的簡單承諾而作出衝動決定。也就是說，美國人普遍支持對中國採取更強硬的態度。在這種情況下，中美關係不可能明顯改善，即使貿易談判達成協議，也不表示雨過天青，即使特朗普有意鳴金收兵，右翼政客也會繼續興風作浪。畢竟，遏制中國不僅是美國基本國策，而且是美國朝野共識，誰當總統都一樣。



人無害虎心，虎有傷人意。儘管中國一直強調走和平發展的道路，不會尋求世界霸權，不會取代美國，但美國人根本不放心，他們為了永遠獨霸世界，必然會全力阻止中國崛起。所以，中美博弈注定是長期的、複雜的，中方必須有清醒的認識，不要老是以「不衝突、不對抗」來麻醉自己。說到底，核心利益之爭從來都是你死我活，沒有妥協和退讓空間。