對於曾深受鴉片之禍的中國人而言，禁毒及嚴懲毒販是再正常不過的事，但在世界上不少地方尤其是西方社會，軟性毒品如大麻卻被冠以「娛樂」、「休閒」的名義，吸食者愈來愈多。加拿大自去年將大麻合法化後，一份調查顯示，去年第四季承認吸食過大麻的有四百六十萬人，佔十五歲以上人口的百分之十五；表示今年將吸食大麻的人則達到百分之十九，失控氾濫是遲早的事。



大麻市場潛力無限，吸引不少大企業覬覦，譬如一家全球知名的飲品公司就表示要推出含有大麻的新型飲料，而美國紐約大學的一個分校則計劃開設大麻種植及研究課──吸毒已經被「園藝化」及「學術化」了。潘朵拉盒子一經打開，魔鬼就肆行無忌，大麻可以合法化，冰毒、搖頭丸之類為甚麼不可以？既然禁止大麻是剝奪人權，禁止其他毒品難道不是對人權的打壓？



上世紀七、八十年代，販毒及吸食大麻在西方還是嚴重罪行，最高可判監二十年，但這些年來「人權」及「自由」理念高漲，對過去被視為離經叛道的言行益發寬容，同性戀合法化以及大麻合法化被視為文明的標誌。還有人認為，既然警方阻止不了地下毒品交易及犯罪，不如將之合法化，一來斷絕黑市交易，二來政府有稅收，何樂而不為！



人權至高無上，自由至高無上，於是菲律賓總統杜特爾特鐵腕掃毒就招致西方怨恨，中國重判加拿大籍毒販謝倫伯格亦惹來批評。西方社會對港府DQ宣獨議員及取締港獨黨頗有微言，原因亦在此。事實上，槍枝及毒品都可以容忍，還有甚麼是不可以容忍的？



西方對軟性毒品的寬容及放縱，那是他們的自由。然而在這個地球村時代，萬事萬物互相聯繫，「蝴蝶效應」一發難收，在本港，近年亦一再破獲外國留學生在宿舍種植大麻事件，如何阻止「西毒東漸」是一項嚴峻挑戰。