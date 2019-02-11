特區政府新年度預算案公布在即，史上最廢的財政司司長陳茂波呼籲市民：「交個波畀我！」去年的預算案「關愛共享」派錢四千元，申請手續十分擾民，今年四月截止申請，再經繁複的行政程序審查，搞不好合資格市民可能要等到明年才拿到錢。「交個波畀陳茂波」，市民恐怕只會更奔波！



預算案將於二月下旬公布，雖然預期庫房會有幾百億元盈餘，但陳茂波仍然不停「出口術」，明示今年盈餘減少，暗示不會如往年派錢。他去年十二月就新年度預算案展開公眾諮詢時稱，在編製一九/二○年度預算案時，「會審慎考慮宏觀經濟的風險，以撐企業、保就業、穩經濟，並紓緩外圍經濟變化對本港市民日常生活的影響，以及為本港掌握發展機遇提供支援」。一言以蔽之：減少利民紓困措施，更不會派錢！



當年筆者在立法會辯論預算案時，曾引述唐玄宗時代史官吳兢所著《貞觀政要》一段文字：貞觀二年，太宗謂黃門侍郎王珪曰：「隋開皇十四年大旱，人多饑乏。是時倉庫盈溢，竟不許賑給，乃令百姓逐糧。隋文不憐百姓而惜倉庫，比至末年，計天下儲積，得供五六十年。煬帝恃此富饒，所以奢華無道，遂致滅亡。煬帝失國，亦此之由。凡理國者，務積於人，不在盈其倉庫。古人云：『百姓不足，君孰與足？』但使倉庫可備凶年，此外何煩儲蓄！後嗣若賢，自能保其天下；如其不肖，多積倉庫，徒益其奢侈，危亡之本也。」



這是吳兢記述唐太宗與大臣一起討論前（隋）朝得失，唐太宗提到還富於民與政權興亡的關係。特區政府庫房水浸不思還富於民、紓解民困，大白象工程累積逾千億元超支，造價千億元的港鐵沙中線又爆豆腐渣工程醜聞，善財難捨，冤枉甘心，不就是「多積倉庫，益其奢侈，危亡之本」嗎？



特區政府的理財哲學完全不接地氣，既說積穀防饑，又說審慎理財，但政府有一萬二千億元財政儲備，這都是港人積極進取、辛勤工作累積而來的財富，由一個抱殘守缺、不思進取的特區政府管理、分配，結果令貧富懸殊加劇，社會埋下動盪不安的火種。孔子曰：「不患寡而患不均，不患貧而患不安。蓋均無貧，和無寡，安無傾。」用現代的話來說就是：「不怕錢少而怕不平均，不怕貧窮而怕不安定，因為平均了就沒有貧窮，大家和睦就感覺不到人少，安定了就沒有危險。」民生問題不是在於不足，而是在於資源沒有平均、合理的分配。



不讀書，無以言。特區政治權貴人人「愛國不離口」，若能多讀些中國經典著作開開竅，相信便不會那麼面目可憎了！