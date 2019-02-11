中華民國成立於一九一二年一月一日零時，若用子平八字權當作人命推算，天干地支共有四水、兩金、一土、一火，本命屬火，今年一百零七歲。水為北，火為南，水強火弱，所以中華民國「一生」都要承受來自北方的威脅。國民政府播遷台灣後曾夢想反攻大陸，但一火何能敵四水？要想光復山河，過去不行，未來也沒機會。



若將中華民國的八字當作真有其人，拿去給傳統算命師推斷，對方一開口大多會告訴你此造乃遠徙之命，而且長時間須受牢獄之苦，老師傅談着談着，說不定還會流露出憐憫眼神。命理學的口訣是「水泛木漂，必犯徙流」，民國八字水多為忌，洪流一沖，你就要隨波遠去，故國民政府在大陸時，由南京避難重慶，又由重慶返回南京，一九四九年更退守到台灣，這就叫命犯徙流。



這個命造雖然本身力弱，但並無夭折之象，只是畢生被四水包圍，無法突破，若是人命，便該是牢獄常客了。放諸現實，中華民國政府長期困守台島，在國際間又被大陸政府孤立，確實如同坐牢。尚幸這是一個財來合我之命，一生大部分時間的經濟條件都不俗，故尚可苟延殘喘。



展望將來，這個中華民國在台灣的政權，會否接受北京提出的「一國兩制」？以命論命，我認為是不可能的，因為南火太弱，極怕北水，故台灣對北京提出的一切方案都有戒心，永遠不能水火既濟。除非取消中華民國稱號，換一條新生命，到時再依新八字推算，結果才有可能不同。



今年歲次己亥，上土下水，台灣會政治動盪，空中意外明顯，水災亦嚴重，但都不是動搖根基的大難，運道尚可無虞。弱火必得靠木或其他火助生，且看過去歷任總統的姓氏，分別為蔣、李、陳、馬、蔡，除馬屬火外，其餘都屬木。若要估計將來的總統繼任者，未知可否從此中尋得玄機？