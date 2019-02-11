今日正月初七，是中國傳統節日，傳說這天是人類的誕辰日，亦即「人的生日」。漢朝東方朔《占書》記載，農曆新年的首八天為人和不同畜牧作物的生日，一日為雞，二日為狗，三日為豬，四日為羊，五日為牛，六日為馬，七日為人，八日為穀。漢、魏以後，「人日」逐漸從單一的占卜活動，發展為包括慶祝、祭祀等活動。



到了唐代，民間仍相當重視人日，高適的《人日寄杜二拾遺》詩中就有「今年人日空相憶，明年人日知何處」的感懷之句。高適在人日這天，給杜甫寫一首詩寄到成都草堂，表達對老友的思念，而當時國家多難，干戈未息，在一個特別的日子，飄泊異地的遊子，鄉愁和家國情懷也特別濃。



前輩說，人日的具體內容，主要在於憑天象以占卜歲時之吉凶豐歉，但預測榮枯，事本渺茫，他認為此類詩並不好做。杜甫有《人日兩篇》，一為五言律詩，一為七言律詩，老朽愛其七言律詩：此日此時人共得，一談一笑俗相看。尊前柏葉休隨酒，勝裏金花巧耐寒。佩劍衝星聊暫拔，匣琴流水自須彈。早春重引江湖興，直道無憂行路難。



杜甫一生潦倒，詩人於人日依然跟隨風俗和大家談笑過初七，飲酒作樂，把一切不堪、紛擾世事且拋開，興致濃時，拔劍舞弄，彈琴自娛。結尾「早春重引江湖興」，更激發一種新的鬥志，並不再擔心「行路難」。



杜甫這首七律，從另一個角度看，也許是道出理想抱負在現實中無法實現，既然如此，倒不如「天下事，管他娘」，人日也就盡情歡樂吧！把鏡頭從唐朝拉回今日亂象叢生的香港，基層慨嘆「生老病死皆不易，衣食住行樣樣難」，香港人均居住面積「細」絕全球，家陣仲搞到停屍格或不敷應用，要「一格放兩屍」。唉！生前「屈到病」，身後被「打壓」，生為港人，人日我也不快樂！