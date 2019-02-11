港珠澳大橋去年十月通車之後，單日人流節節上升至十萬人次左右，但車流卻只有每日平均約三千一百架次，只佔預計日均車流量九千二百至一萬四千架次的約兩、三成。現時使用大橋的車輛，六成多是穿梭及過境巴士，私家車及出租車只佔三成，這顯示大橋將會面臨「剪刀差」，即實質投資額較預計大，經濟效益卻較預計小，優化大橋車流量勢在必行。



按照規定，主要有五類車輛可以在港珠澳大橋上行駛：粵港兩地車牌車輛、港澳兩地車牌車輛、港籍單牌車輛（擁有澳門配額）、辦理一次性配額申請的車輛，以及粵港澳三地政府商議可經港珠澳大橋的其他車輛。目前可通行大橋的港澳跨境私家車配額分別只有三百個（有效期三年）及六百個（有效期為一年）；粵港兩地車牌指標方面，一萬個香港入境商務車指標及一千個內地出港商務車指標，分別於去年四月十日和十二月二十五日全數派畢，需要等待粵港商議及公布何時再發放商務車指標。



粵港澳三地的行車數量，以一個大致對等的原則進行管理，惟廣東省地大，可以負荷較多港澳車輛進入，港澳地小，狹窄的街道不能承受大量內地車輛進入，否則會對港澳交通造成高度擁擠，就算內地車輛進得來也難以行駛。



要優化港珠澳大橋的車流量，需要大幅改革現時的兩地發牌制度，可以考慮加大香港和澳門車輛進入內地的配額，在兼顧三地交通容量下增加大橋的車流量。而且，如果港澳私家車可以便捷入粵，不但會推動內地的消費量，更會促進港澳人才以及跨國公司管理人員到內地工作。



開放港澳車輛入廣東省，不僅可以紓緩大橋車流量不足的困境，而且更多港澳私家車入粵會為當地帶來可觀的經濟效益和社會效益，必定遠大於廣東省需要付出的成本。