中國雖然已是科技大國，但學術界腐敗也冠絕全球，在「科技創新」的旗號下，大量國家資金被騙走，甚至連代表最高學術水平的國家自然科學基金委員會也非淨土，令人匪夷所思。



國家自然科學基金委員會日前首次向全社會發布《關於各方嚴肅履行承諾營造風清氣正評審環境的公開信》，表示要杜絕「打招呼、請託、圍會」以及「跑風漏氣」等各種干擾評審工作的不端行為，對於發現和收到涉及違背承諾的違紀違規線索和舉報，將按照管理權限移交紀檢監察部門處理。



一九八六年，國務院批准成立國家自然科學基金委員會，去年因機構改革，由國務院直屬事業單位改由科學技術部管理，主要職責是制訂和實施支持基礎研究和培養科學技術人才的資助計劃、受理項目申請、組織專家評審、管理資助項目、促進科研資源的有效配置等。



據報道，中紀委駐科技部紀檢監察組表示，在對自然科學基金委員會日常監督中發現，存在「小圈子」互評、「圍獵」會議、打招呼、洩露評審專家訊息、指派專家自由裁量權較大等問題，且基金委工作人員被圍獵風險較高。事實上，近年科研學術腐敗中不乏高端人才身影，例如官方近日通報的中國礦業大學原副校長繆協興，身兼國家自然科學基金委創新群體學術帶頭人，卻利用課題項目負責人便利，以開具虛假發票、編造虛假合同等手段貪污受賄四百餘萬元。又比如，哈醫大附屬第四醫院原院長申寶忠，主持國家自然科學基金委重大科研儀器項目，該項目致力於解決腫瘤早期診療中的關鍵技術問題，資金達八千五百萬元，但他卻利用職務便利在工程承攬、醫療耗材採購、醫療項目合作等方面為他人謀取利益並收受財物。



二○一七年，中國科研經費投入達一萬七千六百億元。雖然中國科研經費已躋身世界前三名，但中國全球創新指數排名卻在十七名以外。這些年來，隨着經濟發展，內地對科研經費的投入不可謂不大方，但這些投入如上所述，多進了個人腰包，成為貪官和腐敗專家眼中的唐僧肉。當一個國家有大量被喻為社會精英的大學教師和科研人員旨在通過科研搞腐敗，不僅證明社會道德墮落，也說明他們無心學術和科研，國家科研實力和學術水準如何可想而知。



顯然，動輒將逾千萬元科研經費據為己有，部分專家的貪污紀錄，不僅在學術界獨佔鰲頭，比起被調查的省部級高官也毫不遜色。而且專家腐敗雖然沒有像貪官那樣禍害百姓，卻直接影響科學發展和社會進步，其禍國程度一點也不亞於貪官污吏。



科技界本應是神聖淨土，卻在不知不覺間被腐敗蛀蟲侵蝕，國家每年下撥的科研經費淪為各路蛀蟲的盤中飧，生產了一大批無異於文字垃圾的粗製濫造論文，養肥了一大批學術刊物的編輯，造就了虛假的「學術繁榮」和一大批徒有虛名的「教授」與「博導」，造成社會財富與學術資源的極大浪費。顯然，科研經費沒有陽光管理監督，科研腐敗根本難以遏止！