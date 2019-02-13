功夫茶：香江老鼠打橫行　只因官僚皆病貓

香港地衣食住行樣樣難，對人類嚟講就梗係「居不易」喇，之但係喺老鼠眼中咯喎，香港絕對係宜居城市，多得港產廢官呵護有加，老鼠家族繁衍壯大，直頭要送番頂「萬鼠傘」畀呢班再生父母！



立法會尋日討論鼠患問題，政府文件顯示，舊年房屋署一共捕捉到八百一十隻老鼠，平均每條屋邨得廿七隻咁大把，有議員就狠批政府部門各自為政，毫無協調。話時話，公屋鼠輩橫行早就唔係今時今日嘅事，葵芳邨有街坊三個月內捉到一百八十隻，比例幾乎拍得住成個房署。官老爺次次收到投訴，次次話會做嘢，實際係滅鼠人員行行企企食番幾味，輕輕鬆鬆咁又一Day，市民真係多得佢哋唔少。



當然喇，天下官僚一樣廢，房署捉老鼠唔專業，食環署防治蟲鼠組亦唔好得幾多。大家有眼見，成個香港淪為老鼠樂園，橫街窄巷、市中心、郵輪碼頭、法庭統統淪陷，甚至試過有外國遊客日光日白被鼠咬，搞到香港醜出國際。可能大家仲記得，早幾年廣州滅鼠大王來港獻技，短短一粒鐘就喺旺角捉到十七隻老鼠，公務員加埋外判承辦商，滅鼠大軍大大話話成千人，拍埋去輸足九條街。仲好意思叫「防治蟲鼠組」？改名「保育蟲鼠組」喇，笨！



港產廢官滅鼠無能都算嘞，仲要閉關自守，唔識與時俱進。好似美國紐約等大城市採用乾冰滅鼠法，將乾冰置於鼠穴，利用融化後釋出嘅二氧化碳滅鼠，成本低且對環境無害，一舉兩得。反觀食環署，咁多年嚟堅持土法滅鼠，獨沽一味鼠餌鼠夾，仲要好似慌死老鼠「誤墮陷阱」，老鼠米用嚟用去都係紅藍兩隻色。有防治蟲鼠主任講過，香港老鼠比外國野鼠聰明，係真唔係冇人知，但話比港產官僚聰明，就肯定珍珠都冇咁真！



可能畀人鬧得多，食衞局話會研究利用高科技滅鼠，包括以夜視或熱能探測鏡頭攝取錄像，監察老鼠活動；又話考慮引入小型機動掃街車及改善版太陽能廢物壓縮箱，改善環境衞生。講係咁講，但實際效果係點，前線執行會唔會偷工減料，仲要睇過至知。港府之前夠話引入石油氣誘捕蚊機啦，結果咪又係畀人踢爆喺部機嘅外殼貼防蟲貼裝假狗。野豬問題亦係一樣，廢官既唔夠膽撲殺，又做唔好絕育，卒之搞到怨聲載道，當局又係拖到依家至話引入新科技進行「監察」，仲有冇再遲啲吖。



諗諗吓身為香港人都幾悲哀，捱騾仔捱到隻積咁至僅堪餬口，邊及得老鼠蚊蟲咁優游自在？咪話功夫茶唔警告，豬年「野豬為患」猶自可，最怕出年鼠年老鼠「當家作主」，傳播惡疫，咁就真係弊一弊都冇咁弊嘞！



