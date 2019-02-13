神州觀察：美軍艦再闖南海　為貿易談判助陣

新一輪中美貿易談判已在北京展開，美方希望本輪磋商聚焦於知識產權及中國經濟的結構性改革，以及如何確保中方履行協議。為達此目的，美軍更開來了兩艘軍艦助陣，實行雙管齊下，軟硬兼施，擺出一副咄咄逼人的架勢。



事實上，自貿易戰開打以來，美國便不時將軍艦開到中國的家門口，單是今年一月就有三次，一次是闖入西沙群島十二海里水域，一次是與英國軍艦在南海搞演習，還有一次更駛入了台灣海峽。本次美軍兩艘驅逐艦再闖南沙美濟礁十二海里範圍，用意很明顯，就是營造兵臨城下的氣氛，要挾中方在談判桌上作出更多的讓步。



為了打贏貿易戰，美方除了耀武揚威，還使出各種籌碼。日前美國國際貿易委員會以侵犯商標權為由，對中國製造的打火機展開調查。而美國商會近日出爐的國際知識產權指數報告，亦指控中國企業涉嫌盜取商業機密，更直指中國是仿冒產品最大的來源國。彼此一唱一和，甚是默契。



誰都知道，美方發動貿易戰，貿易失衡只是表象，打擊中國高科技產業才是目的，中國科技巨企華為公司遭到美方定點狙擊，美方不僅抓捕華為太子女、禁用華為產品，更向全球盟友施壓，要求將華為列入黑名單，展開東歐之旅的美國國務卿蓬佩奧，到了第一站匈牙利，就開宗明義地要求對方不要使用華為產品，禁止同華為合作。



可以見到，美國為了阻撓中國崛起，為了打掉中國「彎道超車」計劃，無所不用其極。美國口口聲聲指摘中國不遵守國際規則，強迫別國做不願做的事，其實自己的所作所為有過之而無不及，動輒以武力優勢逼人就範，以大欺小，想敲詐誰就敲詐誰，美國的霸道作風在今次貿易戰中一覽無遺。



然而貿易戰沒有贏家，分別只在於誰的損失更大，誰的捱打能力更強。貿易戰打了快一年，中方的損失有目共睹，股市、樓市、經濟增長率、失業率等問題紛紛湧現，民眾負擔日益沉重，怨聲不少。但美國的日子也未見如特朗普所說的那般好過，就連作為其選舉票倉的中西部農牧民亦不再買帳，要求盡早結束貿易戰。特朗普一口咬定中國人搶了美國人的飯碗，而他自己又何嘗不是在做着砸美國人飯碗之事？



中美兩國作為當今世界第一和第二大經濟體，貿易結構依存度高，關係密不可分，如果雙方強行分手，陷入冷戰，對全世界都不是好事。目前來看，中方處於劣勢，作出讓步的可能性大，但如果美方要求中國實行結構性改革，無異於逼共產黨改旗易幟，拆掉中共的執政根基，這是中方無法答應的。中美雙方能否在三月一日休戰期結束前達成妥協，全球拭目以待。



