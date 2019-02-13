世界視線：避免政府停擺易　平息圍牆爭議難

美國共和、民主兩黨就撥款法案達成協議的「死線」將於周五屆滿，為避免聯邦政府短時間內第二度停擺，共和、民主兩黨日前原則上達成協議，同意將邊境保安設施的撥款上限設定為十三點七五億美元，遠低於白宮要求的五十多億美元，而且建的也不叫「圍牆」（Wall），而是「圍欄」（Fencing），長度也由特朗普要求的三百五十公里，大幅縮水至不足九十公里。



如今的特朗普可謂進退維谷，若是國會內兩黨談判破裂倒也罷了，如今雙方達成妥協，顯示共和黨也不願意跟特朗普「攬炒」，成為政府再次停擺的罪人。問題是一旦草案生效，將可確保政府運作至今年九月，亦即本財政年度終結，也就是說，特氏連政府停擺的「籌碼」都沒有了，接下來還有甚麼「叫價」能力？



人們可以看到，特朗普近日多次「出口術」，揚言將宣布國家進入緊急狀態，以繞過國會將資金用於興建邊境圍牆，正如有分析指出，特氏舉棋不定，很可能是計過度過，知道一旦頒布緊急狀態令，必會面對司法挑戰，共和黨內部也未必一定全力支持。沒錯，對於不少特朗普的粉絲而言，成功建牆乃支持其連任的關鍵考量，但是否值得為此令國家陷入憲政危機，卻是另一回事。再說，在共和、民主兩黨鬧得最僵的時候不出手，反而在事態出現轉圜空間才出手，在政治時機上也殊不合適。



當然，即使特朗普簽署撥款法案，亦絕不會心甘情願吞下苦果。事實上，特朗普早前發表國情咨文時，一改以往「撩交打」的大嘴巴作風，強調國家應「選擇偉大」並呼籲各界團結。事後民調顯示特氏的講詞評分頗高，甚至在民主黨及獨立受訪者當中亦然。特朗普相信會順勢而為，強調自己不忍國家空轉，民眾受苦而無奈讓步。



至於非法移民問題以至邊境圍牆，則仍然會是特氏餘下任期的主軸，特別是每當發生嚴重暴力罪案，特朗普必會竭盡所能將之扯到無掩雞籠的邊境吸引罪犯「入侵」美國，而這一切責任，應該由民主黨以及「軟弱」的共和黨人概括承擔。



