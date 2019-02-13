最近做珠海萬山群島發展的研究，看到有媒體還以一、二十年前的情況來批評桂山島。可能這些記者已經一、二十年沒有到過桂山島，故此沒法知道這段時間桂山島、萬山群島的大發展。



例如桂山海上風電項目，第一期已完工，連同升壓站，已經發電並經聯網輸送往珠海。第一期裝機容量為十二萬千瓦，每年可供二點六六億千瓦清潔電力。第二期為八萬千瓦，已經於去年開工。這個風電項目是廣東省首個示範工程，桂山島項目的重要性是打破了附近海島的孤島狀態，海上風電項目提供了整個萬山群島的電力，有助海島發展，且有餘力供應珠海市內，今後廣東省將進一步大力擴展風電生產。桂山島風電設備產自中山市企業，該市據此並規劃建立整個風電產業鏈的生產研發基地。去年超強颱風山竹並沒有為風電場帶來破壞，反因超強颱風而產生更多的電力，中國製造的風電體系在桂山島顯示了實力。



去年十一月啟動的萬山無人船海上測試場是國內最大的，測試場可供不同企業進行科研測試。繼無人汽車、無人飛機之後，無人船會是今後發展的一個重要行業。技術是相通的，也總合中國傳統的造船技術，但加添了數碼化、訊息化，特別是衞星定位，一如無人飛機、無人船也是軍民兩用。深圳的無人飛機產業出口世界，無人船亦應有相類的機會。測試場是一個起點，相信會聚集眾多無人船的生產研發機構與企業在珠海一帶，對香港從科研而言也大有參加的機會。深圳一帶以大疆為首聚集了上千的無人飛機行業的企業，無人船也可成為另一個大產業的聚合點。



萬山群島也有波浪發電的科研項目。此外，在漁業與旅遊方面，萬山群島也有大的進展，例如深海大型網箱養殖業、大型人工漁礁的建設。區內列有一千平方公里的港澳遊艇垂釣區，近年有國際海釣比賽。外伶仃島、東澳島為國家4A級旅遊景區，相關的基礎設施和餐飲建設旅店也有大的更新。二○一八年萬山區的旅遊人數達數十萬人次。這還是在發展的初始階段，香港差不多無人知曉，少有參與底下的成就。



有論者說可把萬山群島發展成中國的馬爾代夫，這或許有些誇張。萬山群島未必優勝於江門的上下川島，但與香港大嶼山的距離不遠。若能結合起香港的離島一起發展，各方面的機會頗大。



殖民地時代以來，香港的發展集中於中環，離島原來多姿多采的文化與生活都被忽視，乃至被破壞。為甚麼不把香港的離島與珠海的萬山群島一起發展呢？