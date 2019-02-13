「九二共識」和「一國兩制」在北京對台工作、「完成祖國統一大業」之大政方針上不是一回事，但是兩相緊密相關。「九二共識」是北京維護和推動兩岸關係和平發展、實現和平統一的「政治基礎」；「一國兩制」則是北京開出的實現和平統一的條件、方法和路徑。



「九二共識」在國民黨、馬英九執政時對兩岸和平發展「發揮」了很好的作用，等到民進黨以及蔡英文上台，「九二共識」被棄之如敝履，「政治基礎」塌陷，兩岸關係墮入冰點，呈現緊張。



在兩岸關係上，說到「一國兩制」其實還早於「九二共識」整整十年，而「一國兩制」國民黨和民進黨都不接受，只是國民黨不接受一國兩制在於它自認為「代表中國」，認同兩岸是一個中國；民進黨不接受一國兩制那是它要搞「台獨」，要建立「台灣國」。民進黨「違心」的參加「中華民國」的選舉，不過是為了「奪得執政權」，創造條件實施「憲法台獨」。堡壘最容易從內部攻破，他們當然懂。



然而，這些年兩岸形勢發生很大變化，蔡英文政府不敢像陳水扁政府那樣硬上「憲法台獨」，要搞「台獨」也不敢明目張膽，打正旗號「行事」，而是拿抗拒「九二共識」、「一國兩制」大做文章。



不過，這樣的鬥爭策略還能玩多久呢？現在決定兩岸關係命運——是和平統一還是武力統一的主動權在北京手裏，時間愈久，北京的主動權愈大。台灣內部無論「統獨」問題怎麼「熱炒冷炒」，「九二共識」、「一國兩制」怎麼「不被台灣民意所接受」，都不能保障民進黨「長期執政」，就算民進黨能夠連續執政，台灣也拿不回兩岸關係的主動權。相反，只會「刺激」北京「時不我待」、「不能讓統一問題一代一代拖下去」，從而加大統一壓力，加大以武逼和的壓力。因此，北京方面其實現在已不太在乎台灣「大選」誰輸誰贏；不論是國民黨執政還是民進黨執政，都要按照北京劃出的道道走，區別在於代價多寡。對此，北京也不在乎。