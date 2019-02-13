天下攘攘，皆為利往。距離美國總統大選還有將近兩年時間，各路政客已按捺不住，單是民主黨就有不下十人表示有意加入競逐，真可謂如蟻附羶。其中被視為「極左」派的女參議員沃倫言行最出位，直指現屆政府腐敗，富人及有權勢者操縱國家，「有錢人負很小責任，其他人得很少機會」，誓言要發動「階級鬥爭」。



這種宣傳手法和競選語言只是為了吸引公眾眼球，不必當真，所謂的階級鬥爭更是不值一哂。但從另一個角度看，沃倫所說的並非全無道理，美式民主早已淪為金權政治，歷屆總統都是財團代理人，豈止現屆政府腐敗而已。



早前有項調查顯示，約三分之一受訪美國人對共和黨及民主黨輪流執政感到不滿，近四成人認為兩個政黨表現太糟糕，需要出現一支新的政治力量。顯而易見，美國人對兩黨輪流執政愈來愈反感，他們認為實行了一百多年的兩黨制已不合時宜，只能代表財團利益，不能代表大部分美國人利益。尤其不堪的是，兩黨為了各自利益，經常互鬥互耗，導致施政不暢，聯邦政府三天兩頭被迫關門，美國民眾怨聲載道，要求改革的呼聲日益強烈。



然而，一般美國人根本無法改變這種政治局面。美式民主看似公平公開公正，人人都可以投票，人人都可以參選，人人都有機會當總統，實際上若無財團支持，弄不到兩三億美元競選經費，就不可能成為總統候選人，更不可能擊敗眾多競爭對手而入主白宮。沃倫被視為代表了美國中下階層民眾的利益，有一定支持度，這也許是其優勢，但也是其劣勢，只要華爾街和軍火商等利益集團不喜歡，她的總統夢終究是一枕黃粱。以少數民意騎劫多數民意，以少數利益凌駕多數利益，這就是美式民主的真面目。沃倫聲稱有能力「讓民主為所有人服務，讓經濟為全民共享」，美則美矣，可惜只是一廂情願。