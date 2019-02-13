美國正在組織全球反華為同盟，身在東歐訪問的美國國務卿蓬佩奧，以客人身份對主人匈牙利指指點點，要求對方將華為列入「黑名單」。美國人搞了這麼多，原因就是一個，不甘心失去科技霸權。華為不僅在5G通訊領域傲視同儕，其去年銷售量亦達一千億美元，為美國思科的一倍，美國人怎能不嫉妒到眼紅，恨到牙癢癢呢？



當然了，美國不願承認打壓華為是因為對方太優秀，其藉口是華為聽命於中國政府，會在軟件上設置有間諜功能的後門，收集外國敏感訊息。儘管直到今天，美國及其盟友仍然找不出任何切實證據，但所謂欲加之罪，何患無詞，美國聲稱即使今日華為沒有這麼做，不代表未來不會這麼做，總之使用華為產品就有風險，與華為合作就是跟美國過不去。



這令人想起數年前的美國叛諜斯諾登事件，斯諾登證實，美國情報部門建立了全球監察網，美國人的一舉一動固然在老大哥的嚴密監察之下，德國總理默克爾在內的外國政要通訊亦在竊聽名單中，美方更曾入侵華為的網絡，試圖找出華為與中國軍方的聯繫，結果卻是一無所獲。



中國俗語有「以小人之心，度君子之腹」的說法，對美國而言，自己憑藉先進科技監控偷窺全世界，亦想當然地認為，有朝一日華為會利用其技術優勢做同樣的事，因此處處提防，這是典型的「以美之心，度華之腹」。這個「華」，既是華為，亦是中華。



所以說，華為遭到美國的針對，問題並不在於華為本身，而在美國的心態，美國人做慣了全球第一，決不允許任何對手挑戰靠近，無論這個對手是歐洲、日本，抑或中國。然而，並非所有國家都願意跟隨美國的指揮棒起舞，澳洲、新西蘭等對美國亦步亦趨，德國、英國等舉棋不定，意大利等國則繼續同華為做生意。美國欲一棍子打死華為，沒有想像中容易。