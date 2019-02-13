中美貿易戰的休戰期還有十多天便屆滿，美國貿易代表團日前已抵達北京與中方官員舉行副部級工作會議，然而中方提出的「習特會」卻被特朗普拒絕。依目前形勢看，貿易戰能否如期結束未許樂觀，美國要求中方停止補貼國企、停止技術轉移，以及放棄「中國製造2025」，事關國運大事，中國不可能應允。



另一邊廂，特朗普有連任壓力，刻下又跟民主黨就圍牆問題角力，要是中美貿易戰不能取得實際成果，恐難交代。內地官媒正全力鼓吹將「死線」延後兩個月，這對中美雙方來說，可能是最體面的選擇。



事實上，特朗普在同一時間開出多條戰線，忙得不可開交。第二次「特金會」將於月底在越南河內舉行，美朝各有所求，但當中存在不能輕易化解的矛盾。核武是金正恩安身立命的護身符，怎麼可能自毀長城？而金正恩要求美國停止制裁，但在沒有實質棄核成果下，美國亦不可能有太多讓步，第二次會面有可能重蹈第一次光說不練的覆轍。



與此同時，美國與俄羅斯的核競賽再次掀起，兩國先後停止履行《中導條約》，並同時在六個月後退出該協定。強大的軍事實力是美國有恃無恐的原因，然而俄羅斯與中國等擁核國家都不會輕易就範。《中導條約》的倒計時若不能停止，又一輪核競賽的瘋狂結果隨時成真。



特朗普開口埋口美國優先、讓美國再次偉大，很明顯，在奧巴馬時代以至其他前任總統做不到的事情，他都急於求成。問題是，成也美國優先、敗也美國優先，特朗普依靠煽動民粹令自己贏得選票，同樣地，這種民粹思想亦令美國與歐洲、日韓等傳統盟友愈走愈遠。



針無兩頭利，特朗普的外交政策其實是自削美國的國際影響力，一味用霸權壓人，最終令華盛頓失去真正朋友。特氏除了靠一張嘴誇大談判成果，已是別無上策。