不少香港人愛避年，刻意在農曆新年外遊，免受酬酢之苦。今年我卻決定反其道而行，殷勤拜年，到訪了好幾戶長輩家。這些老人由八十到九十多歲不等，都是尋常人家，年輕時大多只唸過小學，學歷超過中學的，一位也沒有。但細心觀察他們的灑掃應對、待人接物，卻別有收穫，說不定有些手法和智慧值得當代外交家學習，常言道「禮失而求諸野」，可以信焉。



未必每一位長輩都有高明的交際技巧，但我對其中兩、三位特別印象深刻，他們會熱情、客氣得讓你受寵若驚，誇張一點去形容我的感覺，就是如果你本來是想到他家偷東西，但老人家的熱情真切，對你的關懷備至，會讓你感動得不好意思下手，這就是傳統中國人的社交之道。



面對最會交際的一位長者，我按捺不住，直接明言對她的佩服，請她教導一下我這個粗魯漢子。老人家沒有直接說教，或許她也不懂如何說教，只是徐徐說出自己的故事。



最讓我印象深刻的例子，是她說自己早年也是窮等人，但三個孩子都能入讀頂級名校。不是三子成績特別驕人，個個都只是名校的後備取錄生，她只是憑着一張嘴加上誠意，一而再地到校打動收生組的老師。三個孩子唸的不是同一所中學，老人家卻次次都能成功，那是四、五十年前的事了。你只消跟這類老人深談一回，就自然會相信他們確有這般能耐。



世界上不是每一樣事情都單憑硬實力爭取的，制度不外乎人情，只要人情練達，處處都能寫出好文章。今日的香港特區政府以至中央政府，搞民政、搞外交都充斥着太多頭腦硬梆梆的技術官僚，他們不大懂人情之為何物，往往把小事弄成「大件事」。說句笑話，如果派上述老人去跟美國總統特朗普談判，說不定中國對美的貿易補償可以削減一半！