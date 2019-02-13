「應使則使」四個字成為廢官廢噏嘅「靈符」，總之一祭出呢四個字，民生問題、民怨沸騰彷彿都可化解。呢，新一份財政預算案將於本月二十七日發表，財政司司長陳茂波日前在其網誌率先高舉「應使則使」義旗，話畀大家知下年度財政盈餘難復千億水平，之不過政府不會因短期的經濟和財政變化而過度縮減開支，反而會「應使則使」。至於勞工及福利局局長羅致光則在網誌稱，期望當局的基金「應使則使」，結餘多少並不重要，只要用得其所，用完後可再申請額外撥款。



政府高官一涉及公共開支，「應使則使」就成為蒙混過關的靈符！一個擁有金山銀山、肥到着唔到襪嘅政府，至叻「虐老」，斤斤計較，卻說「一切與錢無關」，好心咪咁違心偽善啦！守財奴政府永遠不會真正關心基層需要，當經濟好時，政府收入明明係豬籠入水，依然死攬住豐厚盈餘話要「未雨綢繆」；收入稍不如意，又立刻落定閘，希望市民「共度時艱」，冇糖派咪當唔食得甜，仲可預防糖尿病添！



陳茂波的「應使則使」並不是用來紓解民困民生，而係「資源相對有限，但一些『長期發展方向』或『投資未來』的部分，需要持續執行，不能因一時經濟波動而間斷」。老朽未知所指是否「明日大嶼」或沙中線豆腐渣補鑊撥款？正當基層生活仍然艱難，政府若然只諗縮數，不多想方設法惠澤老弱貧戶，尤其在職貧窮家庭，一味廢噏「投資未來」，所謂「應使則使」就是卸責的遁詞！



語言的作用，無非表達、傳意和溝通。古人說「修辭立其誠」，西方的修辭學則被認為是「實踐理性」。有論者指，修辭被賦予如此重要功能，卻也以說謊、欺騙、逃避責任等為目的，此時修辭已非修辭，而變成了花言巧語。香港一眾廢柴高官口中的「應使則使」，全是逃避責任的花言巧語。