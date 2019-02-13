多個「港獨」組織八日晚在港大舉辦旺暴三周年集會，以「還原真相，毋忘義士」為主題。有「港獨」人士聲言，「勇武抗爭」是「必不可少」的「抗爭」手段，日後要以更激進的方式對抗政權。這個荒唐集會有兩個目的：一是企圖為旺暴「翻案」，二是鼓舞已經奄奄一息的「港獨派」。



三年前的旺角暴亂，是香港自回歸以來最嚴重的大型暴力事件。在暴亂中，多名暴徒將自製武器及磚頭等硬物襲擊警員，更到處縱火及破壞警車。事件共造成過百人受傷，其中大部分為警務人員。



旺暴也是「港獨」步向衰亡的分水嶺，向全港市民暴露出「港獨」分子的真面目，他們聲稱保衞本土利益，事實卻是策動暴亂，這使旺暴後「港獨」分子的形象插水，如今他們又聲言日後抗爭手段要更激進，只會惹來市民更大的反感。



這些「港獨」分子公然在由公帑資助的大學內舉行鼓吹「港獨」的活動，這已經不是「言論自由」，而是違法行為，大學管理層不應對此視若無睹，執法部門亦應依法辦事，將這些「港獨」分子繩之以法。



這些「港獨」分子的行為不知所謂，所說的都是歪理，他們如同活在自己幻想的世界中，常常聲稱香港在「亂世」中，又將旺暴的暴徒美化為「抗爭者」、「革命者」等。這些「港獨」分子目光如鼠，不知天高地厚。其實，香港現在面對的問題在很多發達的國家或地區都會出現，大家應以理性及智慧解決問題，而並非幻想「港獨」就能解決所有問題。



在旺暴中有許多暴徒因自己的所作所為而受到法律懲罰，相信對於學生而言是個很大的警惕。筆者相信，香港大部分的大學生會有足夠的聰明智慧，不會相信「港獨」分子的愚昧思維，更不會被「坐監會令人生更精彩」等荒謬言論所煽動。