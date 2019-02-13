香港享有「美食天堂」、「購物天堂」美譽，遊客如過江之鯽，但零售業魚龍混雜，常有短斤缺両、以次充好等欺客亂象，需要有關部門勤放蛇、嚴執法。不過，偶有聽聞在處理一些小案件中，都會有不到位的情況，去年更流傳一段影片，有疑似執法人員對鏡頭說「無嘢做」。雖則難以判斷片段的真偽，但已對其執法者形象帶來負面影響。



這不禁令人思考，執法部門是否真的自我感覺「無嘢做」，以致調查案件尚未如人意呢？我曾聽朋友說過，早前在食環街市內懷疑被「呃秤」，金額達到數百元之多，遂向消委會進行查詢。



在了解案情後，消委會建議事主直接向執法部門報案。於是乎，事主自行撰寫電郵，並期望相關人員會向他查詢詳細案情。然而，事主的期望卻落空，一直沒有收到對方的來電。



直至兩個月後，事主被告知已完成調查，並沒有發現任何違法的證據。事實上，若然執法部門單憑一封簡單的電郵，就能展開及完成相關的調查，令人匪夷所思。事主表示，該電郵連街市及店舖的名稱也沒有，希望能與當局進一步交代更詳細的案情。如今，事主不得不作出合理的懷疑，就是部門沒有進行任何動作，只是草草結案了事。



對於一個前線的執法部門來說，此種手法實在令人難以接受，亦相信事主的個案也只是冰山一角。審計報告指於二○一七年，當局收到約七千宗與《商品說明條例》有關的投訴，但只有約三千多宗完成調查，檢控行動少於一百宗。另外，報告又指多個「放蛇」行動，沒有任何紀錄顯示曾進行監督查核，反映部門辦事率性。此亦可解釋為何有部分小型案件，在舉報後會感覺被部門有所忽視的原因。



事實上，作為前線的執法部門，應該加強與市民的接觸。在舉報罪案的時候，部分市民會傾向於親身舉報，一來能讓執法部門更掌握案件詳情，二來亦能增加市民的信任度和安全感。然而，前線執法部門只設立電話、電郵、傳真及郵寄的渠道，而以上通常也是「冷冰冰」的單向方式，無助於提升部門形象。



從公關的角度來看，執法部門固然需要有專業辦案的能力，但同樣的與市民反饋溝通亦是相當重要，在過程中亦可解釋政策，緩和事主的情緒。如每名舉報者都只能單向接收官腔式的電郵，長久下去必然影響到市民對部門的印象。



事實上，香港作為「購物天堂」，每天進進出出的遊客多不勝數，維護消費者權益及本港商譽均落在執法部門身上，但是部門的行政效率卻不時受到非議，對政府和市民也是沒有好處。如果執法部門人手不足的話，可以要求增加撥款以增聘人手，但若然只是部門一直以來的不良文化，那就相當可悲。



就此，期望新的一年，前線的執法部門能對此有所調整，勿再讓市民的投訴「得個吉」，影響到大眾消費者的權益。