神州觀察：欲鼓勵生育二孩　先清算一孩舊帳

國家衞生健康委員會日前公布一份對人大代表建議獎勵生二孩家庭的答覆公文，表示將推動法律法規，鼓勵生育二孩，並研究是否直接給予二孩家庭獎勵，消息刺激相關概念股大漲，這對於適齡生育人口的確是好消息，卻是數以億計一孩家庭的悲哀。



中國自上世紀七十年代末起確立計劃生育國策，早期或有其正面效應，但愈到後來，正面效應愈小，負面效應愈大，發展到今天，更是以負面效應為主。當下中國性別比例嚴重失衡，人口快速老化，勞動年齡人口下降，以及建立在多子女基礎上的傳統家庭倫理和傳統文化逐漸消失，都是長期實行計劃生育政策的副作用。即使是官方擔憂的經濟下滑，也與計劃生育導致的人口紅利過快消失有着密切關係。



事實上，二○一一年，內地已開始調整計生政策，實施「雙獨二孩」，更撤銷計生委，合併到衞生部，到了一六年，最終全面實行二孩政策，去年機構改革，新組建國家衞健委，沿用了三十多年的「計劃生育」字眼徹底消失。只不過，內地全面開放二孩政策三年來，預計中的生育高峰卻沒有到來，主要原因就是百姓面臨看病難、上學難、買房難「三座大山」，在沉重生活壓力下，中國人普遍失去生育的欲望。



說到獎勵，又不得不提過往對生育進行嚴格管制，對超生家庭徵收高額罰款，美其名曰「社會撫養費」，這筆錢每年超過百億元，多年下來已滾成上萬億元，但這筆錢到底用在何處，至今仍是一筆糊塗帳，不少更被基層政府作為內部小金庫。在不少超生者為此家破人亡，留下一段段讓人嘆息悲劇的同時，更多的是官員中飽私囊，大發橫財。當局既要獎勵二孩家庭，也要研究如何返還以往徵收的罰款，否則又是製造一個新的社會不公問題。



最諷刺的是，當局推行一孩化時宣稱「計劃生育好，政府來養老」，承諾將負擔起養老責任，免除國人的後顧之憂。但到了九十年代，口號變成「計劃生育好，政府幫養老」；再到本世紀初又變成「養老不能靠政府」。近年的口號更赤裸，乾脆改成了「推遲退休好，自己來養老」，原來一切都是欺騙百姓的口號。



最可憐的就是那些五、六十年代出生的人，他們多為一孩家庭，更有不少是失去獨生子女的家庭，惟他們面臨的養老及醫療問題，當局卻隻字不提，似乎這些人根本不存在。國家衞健委在研究獎勵生二孩的同時，是否也應考慮研究如何對一孩家庭作出補償呢？特別是，當局描繪的「中國夢」，不就是包括「老有所養，病有所醫」嗎？為何卻不敢兌現當年推行一孩政策時所宣布的養老承諾呢？