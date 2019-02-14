產評：引資平台趨完備　內企還須速提質

中港兩地股市實施互聯互通後，海外資金投資A股的渠道增加。去年有國際指數公司首次將A股納入指數系列，標誌改革開放取得階段性的發展。不過，長遠可否吸引外資停留，還須看內地企業質素是否提速改善。對此，當局必須加緊正本清源，切勿失之交臂，落得引狼入室！



中國資本市場改革多年，透過合格境外機構投資者(QFII)及互聯互通安排，吸引外資投入A股市場。雖然去年首獲納入國際性指數，但礙於貿易戰影響，對A股未有太大提振作用。可是，近期情況已有改觀，外資確實持續投入A股市場，尤其是滬股通及深股通的資金流入漸增，單是春節假後三個交易日，合計淨流入已近兩百億元人民幣。投資銀行估計，隨着愈來愈多國際指數公司納入A股，預計今年進入A股市場的資金可高逾千億美元，而未來十年，外資持有A股的比例或將增至一成。



雖說珠玉當前，但都要有本事才能擁有。過往內地企業的盈利、訊息披露、濫用停牌制度及企業管治等問題屢見不鮮。這並不是民企股獨有，縱使藍籌國企股也迭現內部違規行為，致令股東利益蒙受損失，海外投資者卻步。無可否認，過去數年中國政府積極應對產能過剩、去槓桿、堵塞走資，並加強監管，市場亂象有所減少，部分大型企業營收和盈利表現亦有改善，但仍遠未達標。展望未來，當局必須朝着強化股東分紅機制的方向繼續努力，才能留住海內外投資者的心。



事實上，內企質素差劣問題長期困擾A股，監管機構必須狠下決心去蕪存菁，重點之一是加快新股改革，打擊企業弄虛作假上市巧取豪奪，同時要強化退市機制，優勝劣汰，徹底改變劣股當道的現象。其次是透過引入更多元化的機構投資者參與，培育價值型投資力量，消除現時散戶和企業重融資、輕回報、炒概念，透過頻繁交易舞高弄低圖利的問題。否則股市無故大起大落、股價暴漲暴跌，何來有效發揮正常融資功能，又怎能充當經濟晴雨表？



內地資本市場門戶加大對外開放力度，不僅代表有更多海外資金可以進入，更意味長遠有更大規模的外資可驟然退出市場。內企質素、市場規管和配套必須提速優化，才能把握市場開放帶來的發展機遇，新錢源源不絕，A股毋須再塘水滾塘魚。若然改革不到位，只怕畫虎不成反變犬，吸引外資大鱷內外夾擊做空圖利，則重演A股大冧市也絕非遙不可及。