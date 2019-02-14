世界視線：特金會傳大豐收　印太司令潑冷水

第二次美朝峰會尚有不足兩星期便在越南河內舉行，日前韓媒指這次峰會並非例行公事，兩國將有「大交易」。消息指上周在平壤舉行的美朝工作磋商會議中，雙方縮窄分歧，美國北韓政策特別代表比甘透露，美朝已就落實上次峰會協議的初期措施達成共識，而只聞樓梯響的無核化路線圖亦有初步協定可供磋商。今次峰會盛傳將會大豐收，特朗普與金正恩會聯合發表「河內宣言」，包括韓戰終戰表述，以及平壤公開部分核設施清單。



消息令美朝峰會再度炒熱，美軍印太司令部司令戴維森卻在這時走出來潑冷水，出席參議院軍事委員會聽證會時表示，北韓絕對不會完全放棄核武，現在所做合作姿態只是爭取國際社會及美國在制裁方面讓步。他指金正恩一定會留有一手，銷毀的核設施隨時可以逆轉回復。同日史丹福大學發表的調查報告正正支持戴氏論調，指北韓寧邊核設施去年中又再運作，生產鈈及鈾等核武原料，估計北韓擁有核彈頭數目已由三十增至三十七個。



美軍太平洋司令部去年中更名為印度洋-太平洋司令部，原司令哈里斯調任駐韓大使，由戴維森出任首位印太司令，鷹派作風比哈氏不遑多讓，白宮拒絕評論戴氏質疑北韓的說話，國務院則強調首次美朝峰會的協議有信心將會落實。戴氏是特朗普提拔的人，華府自不會打他嘴巴，他對北韓的顧慮，或多或少反映美國總統的立場。



這邊廂金正恩也不會對山姆大叔推心置腹，選擇在河內舉行第二次峰會，安全問題是最大原因，越南與北韓關係良好，河內比首次峰會地點新加坡更近平壤，航程較短，只需穿過友好國家中國便能到達，可避免節外生枝，而且在越南舉行遇到示威抗議的機會較低，少了一層保安憂慮。「莫信直中直，須防仁不仁」，更何況對手是出名利字當頭不顧道義的商人總統，金正恩就算肚皮不繫手榴彈，也要防特朗普背後捅刀，變成現代版「土木堡之變」主角。美朝各自猜疑，協議落實進度自必緩慢，短期內恐難見實質成果。