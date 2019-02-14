功夫茶：移交逃犯威懾大　漢奸走狗心慌慌

「願世間有青天，願天天也見太陽面。」呢首《包青天》主題曲雖然有番咁上下歷史，但功夫茶都忍唔住唱番兩嘴，事關港府終於提出修例，堵塞移交逃犯條例漏洞，係咪要賀一賀佢先？



冇錯，轟動一時嘅港男疑喺台灣殺死女友案，因為港台之間冇引渡協議，疑兇喺台灣返港後，當局只能以洗黑錢等罪名將佢拘押，即使台灣再三要求引渡，一樣吹佢唔脹，疑兇最快今年中就可以獲釋。一條人命換來從輕發落，有冇王法呀？有冇天理呀？



可憐天下父母心。死者父母至今無法放下喪女之痛，仲喊住口要求港府盡快修例，還女兒公道，簡直聞者心酸、見者流淚。難得港府終於做番件好事，全港市民舉腳贊成，台灣方面樂觀其成，偏偏有班人即刻跳出來做攔路虎，阿支阿左。邊個咁冷血？之唔係逢中央必反、逢港府必反嘅反對派囉。



呢班唯恐天下不亂嘅政客眾口一詞，係都要話港府同建制派打龍通，修例目的只係為咗方便中央捉拿政治犯喎。最好笑係，呢班友仔平時乜都以司法為尊，點知當局講明移交逃犯前會由法院進行審批，確保公正，佢哋即刻改口話魔鬼在細節中，特首有權決定一切，法庭亦好難頂住中央壓力，而且內地法制比香港落後，隨時危及逃犯人權，修例對社會好危險喎，真係乜都佢哋講晒。



正如專業人士話齋，法例列明移交唔可以牽涉政治罪行、政治及宗教等異見問題，當事人亦可提出上訴同埋司法覆核。家陣連遣返假難民都千難萬難，隨時拖夠十年，何況移交所謂嘅政治犯吖。反對派對修例咁緊張，關心殺人犯嘅人權係假，「身有屎」係真。



大家有眼睇，反對派一門心思反中亂港，唔係勾結外部勢力，就係將漢奸黎嘅黑金袋住先，搞完佔中搞暴亂，將香港搞得七國咁亂，周天寒徹，李漢奸仲話有需要就日日做漢奸添，幾寸呀，如果中港有移交安排，你話班漢奸走狗唔怕被捉上去受審甚至打靶就假咯。仲有，本土派政客隔三差五走去台灣播獨，唔通佢哋唔驚被控顛覆國家政權罪咩。正所謂，崩口人忌崩口碗，心中有鬼咯喎，梗係老虎蟹都反對喇，對修例反應奇大就係咁解。



難為呢班偽君子平時擺出義正詞嚴狀，結果為咗自己同埋金主利益，連唯一為枉死少女討回公道嘅機會都要扼殺，佢哋唔止對唔住少女嘅父母，更加對唔住七百萬有良心嘅香港人！計功夫茶話齋，殺雞焉用牛刀，對付反中亂港之徒使乜修法，一艘洗頭艇夠殺喇。