由於在貿易摩擦中，美國惡意批評「中國製造2025」政策，故此，內地突然之間不再提這個政策，或許是為了避免美國的攻擊。但令人擔心的是，會不會在美國堅持中國要在結構問題上讓步，便拿出這個政策作為妥協？



美國批評「中國製造2025」，主要是怕中國的工業發展，試圖以逼中國放棄這個政策來破壞中國工業的升級轉型發展。美國不搞工業升級，便要對手也不搞工業升級。但美國正大增軍費，進行軍備競賽，事實上是以國防工業的大擴張來提升本國的工業，用國防工業作為主導，比起「中國製造2025」，政府參與和直接控制的程度更高。捨民用而以軍用為主，美國工業的競爭力才會低落，在國際貿易上處於劣勢。不知中國政府為何不反提美國的結構問題，要求美國多投資發展本國工業來減少進口和貿易赤字？



美國媒體響應特朗普政府肆意批評「中國製造2025」，將之視為洪水猛獸。可是，中國這個政策根本是倣效德國的工業政策，並不是中共特創的工業升級策略。



工業政策從來都是歐洲的政府戰略，最近連保守黨執政的英國政府也採納新的工業戰略，可見只有極右政權的美國才會漠視仇視工業政策的措施。



德國近日公布二○三○年的工業發展戰略，經濟部長阿爾特邁爾的說法是倣效和對應「中國製造2025」，戰略提出要把德國製造業佔經濟的比重，由現時的百分之二十三點四升至百分之二十五，重點發展十大產業，包括汽車、化學、光學、航空航天、武器、醫療設備等。這是早在一三年（即中國提出「一帶一路」倡議之時）便開始醞釀。德國的舉措還包括最近與法國的合作，建立德法經濟區與國防工業的協作，且德國要求歐盟亦要制訂相類的二○三○年工業發展戰略，把目標定於提高製造業佔歐盟經濟的比重，由百分之十六升至百分之二十。



「中國製造2025」的內容，應比德國的戰略更具體細緻。中國是倚重國營企業，德國則要把現有的股份制大企業列為國家利益所在，大力扶助。兩個戰略的方向與性質相近，反映出同屬德國一個來源，但是德國執行可能更有效，然而，中國勝在規模大，中央與地方並舉，競爭可能帶來虛耗，卻可促成創新的發展。德國推動歐盟工業化，也與俄羅斯在科技合作，可能便成為中國持續工業升級最大的競爭對手，但合作的機會頗大，不像美國那樣以欺壓為主，本身卻不努力，再工業化步伐緩慢。中德或中歐的工業化競賽對比美國策動的軍備競賽，前者是建設與發展，後者是破壞和落後。