回歸之後，朝廷重用的「治港」港人，無論是行政長官還是問責高官，可謂多次出現用人失察、用人不當的問題，還多次出現為了「大局」或「顧及顏面」不斷護短問題。朝廷總愛說「支持行政長官、特區政府依法施政」，不管特首和香江府衙及問責高官出了甚麼問題，惹起多大民怨、民憤，誠信盡失，朝廷還是這樣講。



這種把一個「抽象表態」當成「教條」，不論對何事何人何時都硬套上去的做法，顯然不是實事求是的態度，不但解決不了問題，還會把事情搞得更糟，陷入困境，甚至引火上身，非常不智，也會助長一些「犯事」官員有恃無恐，反正有朝廷保我，不必問責，我行我素的氣燄。



朝廷治國理政，派封疆大吏到各省市，從來不會說也不必說「支持某某和當地政府依法施政」，這根本就是應有之義。這些大吏和下屬官員出了甚麼事自有黨紀國法管着，該怎麼辦就怎麼辦，朝廷要怎麼處理或不作處理，也用不着把事情扯到是否「支持依法施政」上面去，這些都是正常和正確的做法。



香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，情況有些「特殊」，但行政長官、問責高官也都是朝廷命官，都是由朝廷挑選、任命，肩負治理一方的使命則是一樣的。朝廷大可不必總是強調「中央支持行政長官、特區政府依法施政」，好像香港和內地的朝廷命官「內外有別」似的，搞得好像中央一不這樣「強調」就有甚麼問題似的。



回歸以來，我們看到某些特首和問責高官出了事，惹起民怨，社會呼聲要求下台，他們事實上已很難再幹下去，無法好好完成工作，但朝廷出於各種考慮，一時決定不下怎麼處理，被輿情追問，就只好以「支持施政」暫時搪塞，然而用不了多久還是「順應民意」調整人事。如此這般，很是被動，管治威信不斷受損。古賢有云：不該言而言，失言；該言而不言，失人。朝廷在管理「港人治港」方面，常有「人」、「言」兩失之失也。