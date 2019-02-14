這些年來，美國總是刻意渲染「中國威脅論」，將中國崛起視為洪水猛獸，將中國影響力視為對美國乃至全世界的最大威脅。然而諷刺的是，最近一項國際調查顯示，大約一半或更多的受訪者認為美國實力和影響力對他們的國家構成重大威脅，認為中國是主要威脅的比例反而最低。這再次證明了一個事實，來說是非者，就是是非人，美國才是世界最大威脅。



值得一提的是，即使在盟國，將美國視為主要威脅的受訪者也不斷增加，日本的比例高達六成六，南韓則有六成七受訪者將美國視為與北韓同等的威脅。實際上，近年多項類似調查都得出大致相同的結果，對美國有好感的受訪者比例不斷下跌，對中國持正面看法的比例則持續增加，中國整體國際形象儼然已超越美國。可見公道自在人心，美國恃強凌弱，橫行霸道，愈來愈令人反感。



君不見，美國為了打壓華為，已到了無所不用其極的地步，國務卿蓬佩奧近日出訪歐洲五國，竟赤裸裸地威脅不要再與華為有生意來往，否則美國將縮減在歐洲的合作項目，這豈止是施壓，簡直就是恐嚇。作為堂堂世界唯一超級大國，行為竟如此卑鄙齷齪，令人瞠目結舌。更好笑的是，美國傳媒指控華為在一些非洲及南太平洋島國捲入貪污醜聞，甚至形容華為的全球業務架構依靠貪污來支撐。美國企業競爭不過華為，只好用抹黑這種手段，問你服未。



難為美國一直以世界警察自居，儼然正義化身，殊不知在世人心目中，美國早已成為霸權和霸道的代名詞。正如中國古代故事「周處除三害」一樣，周處為了展示為民除害，既打老虎又除蛟龍，最後發現自己才是最大禍害。當然，老美絕對不會承認自己是最大禍害，他們出於天生的傲慢與偏見，認為自己做甚麼都是對的，別人做甚麼都是錯的，尤其是中國，竟然不聽從美國指揮，這還得了！