有道是，在戰場上得不到的東西，也休想在談判桌上得到。美國人深明此理，為迫使對手在談判桌上就範，動不動就出動航母、軍艦或軍機，恃強凌弱。美國為打贏對華貿易戰，迫使中方在談判桌上作出最大讓步，更是一再騷肌肉，根本不把中方感受放眼內。



美國副貿易代表格里什二月十一日抵達北京，為接下來的高層談判鋪路，同日美國兩艘軍艦大搖大擺開到南海並闖入中方南沙兩座島嶼十二海里範圍內。對訪華的美方貿易代表團來說，耀武揚威是「以壯行色」，對中國而言，美國兵臨城下不僅是侮辱，更是為了迫使中國徹底投降，簽訂城下之盟。



縱觀中美談判的過程，就可以看出美方一直在耍流氓。去年底，中美元首在阿根廷就重啟貿易談判達成三個月停火協議，當天美方就指使加拿大逮捕了過境的華為太子女孟晚舟，並在全球組織針對華為的同盟軍，實質就是綁架人質，向中方索取「贖金」；今年一月中美恢復談判，美國三次派軍艦到中國周邊攪局，其中兩次到南海，一次經過台灣海峽，南海牌與台灣牌一起打；一月底，中方貿易談判代表、副總理劉鶴抵達美國，同日美國司法部正式要求加拿大引渡孟晚舟，再次羞辱中方。



美國人幹這些事都是赤裸裸，威脅對手絲毫不加掩飾，有人說美國人只玩陽謀，不玩陰謀，其實，不是美國人不會玩陰謀，而是根本不屑於玩，就是公開羞辱你，玩殘你，你又能怎麼樣？中國再無毛澤東，也沒有鄧小平，更沒有當年抗美援朝、抗美援越的勇氣，只能口頭抗議再抗議，最多是例牌出動軍艦將對方「警告驅離」，勉強掙回面子。



雖然中國已是世界第二大經濟體，但因軍力不濟，非美國對手，關鍵時刻硬不起來，因此大國不是崛起而是肥起，而一隻豬再肥再壯，最終都逃不過捱打被宰命運。