香港特區政府三司十三局，十六個位高權重的官員幾乎無一不是庸官，高薪低能，沒有民望，只招民怨，那是物理的必然！



最新民調顯示，負責派錢計劃的財政司司長陳茂波評分下跌，僅得三十七點六分；負責收緊長者綜援門檻政策的勞福局局長羅致光，支持率淨值更大跌二十一個百分點。至於「放生黎智英，唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊，民望繼續低殘「墊司底」，評分只有三十一點三分，支持率淨值為負三十八個百分點。政務司司長張建宗評分亦告下跌，由四十七點四分跌至四十六點四分，張的支持率淨值則維持在兩個百分點。其餘問責局長如公務員事務局局長羅智光，其支持率淨值亦下跌十三個百分點，有十六個百分點；食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸的支持率淨值分別下跌四個百分點和一個百分點；運房局局長陳帆支持率淨值為負十四個百分點，為支持率淨值最低的局長。



二十二年來，歷屆特區政府都無法得到港人的擁戴或支持，除了是客觀的形勢和制度的問題，主要還是人謀不臧。



庸官治港，民怨沸騰，如果在民主國家，政府由人民授權產生，監督政府的民意機關一定依法彈劾、罷免怠忽職守、不孚眾望的庸官（不孚眾望與不負眾望僅一字之差，但其語義迥乎不同。不孚眾望的意思是不能使大家信服，不負眾望意為不辜負大家的期望），甚至提出倒閣，推翻政府。香港的政治發展，正是「路漫漫其修遠兮」，更不堪的是，原來行之有年、頗孚眾望的廉能政治，已遭人為破壞，加上「好打得」的特首林鄭錮蔽自私，剛愎自用，而她的所謂「用人唯才」，只不過是把奴才當人才用。秉性如此的領導人又怎會知人善用。「一國兩制，港人治港」變形走樣，政治不修，民生凋敝，「好打得」的林鄭難道沒有責任嗎？



講到知人善用，三國時代諸葛亮的用人之道，今天來看一樣不過時：「一曰：問之以是非而觀其志；二曰：窮之以辭辯而觀其變；三曰：咨之以計謀而觀其識；四曰：告之以禍難而觀其勇；五曰：醉之以酒而觀其性；六曰：臨之以利而觀其廉；七曰：期之以事而觀其信。」最近稍見收斂驕矜之氣的林鄭，如果真想放下精英主義的包袱，要謙卑一點，不妨細翫這段文字的意思，然後痛切反省，幡然悔悟，改革政府，革除庸官。



不過，當下的香港，政府也好，議會也好，多的是混淆是非、拙於辭辯、缺乏識見、有勇無謀、其身不正、臨難苟免、見利忘義、言而無信的人。這就是為甚麼頗有一些厭惡政治的人會認為，才德兼備的優秀人才，一定不會做官當議員！