去年的港男在台灣殺死女友案，由於港台兩地無逃犯引渡條例，疑兇只能在港以洗黑錢等罪名被扣押。保安局建議修例，允許日後處理涉及沒有和香港簽訂長期移交逃犯安排的國家和地區，包括台灣、澳門和內地等，可透過由特首簽署證明書處理移交請求，以「個案」形式作單次引渡安排。



此舉無疑能彰顯法律公義，避免讓罪犯逍遙法外，奈何反對派上綱上線，歪曲修例是為了方便內地要求特區政府交出政治犯，危言聳聽，莫此為甚。



其實，只消看看女死者母親在記者會上的傷心模樣，稍有良知的人都會明白，惟有透過修例，方能為含冤未雪的人討回公道，只有反對派才會第一時間聯想起政治問題。立法會議員涂謹申聲稱，目前引渡要經立法會審批，若通過修例，日後一切由特首決定，「全部秘密進行」，「社會會好危險、無保障」；又指中港法治制度差距甚遠，是香港廿多年來未能和內地簽署長期引渡協議的原因，一旦通過修例，內地以至其他法制不全的國家都可趁機要求香港移交犯人，後果不堪設想。



言必拉上政治、諉過中央有陰謀，人們對反對派這種思維早就見怪不怪，但站得住腳嗎？單以和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻為例，兩案四罪在身，竟然在落鑊前獲保護傘通風報信潛逃海外，於東南亞及歐洲等地逃竄，就是覷準這些地區和香港沒有引渡協議，結果其毒品王國不斷壯大，荼毒社會。要是港府能早日修例堵塞漏洞，香港何至於淪為毒港？



這些年，內地將近二百名疑犯交給香港，反觀香港將疑犯移交內地的例子一個都沒有，根本不公平。更何況，中港澳台本是一家，卻因為種種原因諸多設限，說到底是香港高高在上的傲慢心態作祟。一味以為自己的法制比人健全、比人高尚，結果卻淪為犯罪分子窩點和外逃跳板，簡直諷刺。