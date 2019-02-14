中美兩國貿易談判近於尾聲，看來會以中國退讓作結，我方讓步是必然的，問題是該讓多少。談判講聲勢，但聲勢有時只是營造出來，未必反映實際情況。美國總統特朗普說不想中國人因貿易戰而過上苦日子，故希望盡快達成協議。話說得冠冕堂皇，但其實是矮化中國，為自己打造出一副高高在上的救世主形象，如果接受這樣的談判形勢，我方甚是不利。



中國的對美策略有點進退失據，廣東話叫做「唔知佢想點」。想投降的，應該在去年貿易戰開始時便扯白旗，當時的損失可能比今日少。如果不甘被人苛索，誓要以牙還牙，就應決心開展一場最少為期三年的持久戰，最笨就是貿易戰開打一年內對美投降。



中美貿易對戰，中方利在持久戰，美方利在速戰，速戰則中國必輸，持久戰才有望反敗為勝。如今兩陣對戰未及一年，檢點成績，當然是美方稍佔上風，此時講和，華盛頓自然高高在上，洋洋自得。但如果彼此對戰能再持續一、兩年，情況就可能不同。雖然美國的實力始終在中國之上，但美利堅是開放政權、自由社會，民眾一旦要捱苦，就會形成強烈的反政府聲音，白宮到時候便要承受巨大壓力。中國政權較封閉，更重要是中國人更能吃苦，所以利在持久戰。



若說北京領導層不忍見百姓生活受打擊，故寧可對美退讓的話，則我還是那句老話，倒不如去年就退讓。況且，中國不少評論者也跟着外國的調調兒，大唱經濟淡風，這就是長他人志氣，滅自己威風，我方的腰板自然愈來愈難挺直。



剛過去的農曆新年，內地消費增長仍有百分之八點五，輿論卻大談如何創出十四年來新低，代表危機將至云云。其實經濟體愈大增長愈慢是正常現象，我哋成日喺度自己嚇自己，咁去談判，就肯定畀人撳住砌啦！