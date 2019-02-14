特區政府的基建工程醜聞爆極都有，簡直比煙花燦爛！繼港鐵沙中線爆出大量檢測表格「失蹤」，日前又爆出已開通三個多月的港珠澳大橋，逾萬份「檢查及測量申請表格」（RISC表格）逾期兩年才提交。有議員質疑，政府把關人員為何未收齊文件仍繼續分階段付款？那些問責高官究竟在做甚麼？難道真係睇報紙才知發生乜事？



有關大橋逾萬份RISC表格遲交和沙中線檢測表格失蹤事件，特首林鄭月娥表示會「嚴肅處理」，然而，有關部門如運房局及路政署高官，沒有按照基建工程的監管制度和施工程序，遲交文件、冇簽檢測文件甚至「失蹤」了都得，期間是否涉及串謀違法？是否有人怠忽職守？身為特首的林鄭，面對這些醜聞，難道一句「嚴肅處理」而無人需要為此問責下台，就可以消除公眾疑慮？



回歸後的特區政府，一句「嚴肅處理」的套話盡顯管治無能。將於下月底任期屆滿離任的申訴專員劉燕卿，臨別依依都不忘炮轟政府部門之間各自為政，佢話有時候市民嘅投訴看似簡單，但好多時都涉及唔同部門，可惜冇部門牽頭去處理。其實，即使有部門牽頭處理，好似律政司司長鄭若驊咁，處理黎智英刑恐東方報業記者一案，一拖再拖，甚至兩次唔覆受害人，違反服務承諾，試問特區政府連核心價值嘅法治問題都如此兒戲，又怎能令人相信佢哋會「嚴肅處理」一再爆出的基建醜聞？



林鄭月娥的所謂「嚴肅處理」，吾人見不到有高官問責下台，反而一再縱容，也就難怪特區政府的管治江河日下。老朽想起一個波斯笑話：某人躺下與友共用一枕，他伸手搔頭，搔到朋友頭上；友驚醒問：為何抓我的頭？他答：我心裏正在納悶，怎麼沒感到舒服些，幸虧你開了口。林鄭的「嚴肅處理」，睇怕是搔錯隔籬，止唔到痕！而一眾特區高官依樣畫葫蘆，「嚴肅跟進」又升官發財！