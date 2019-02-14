今年內地的賀歲電影，首部以太空為背景的科幻大片《流浪地球》，票房和口碑都大豐收，被視為內地科幻電影發展的一大里程碑。



在國際視野上，《流浪地球》不下於一些荷里活科幻電影如《明日之後》、《星際啟示錄》等。不過，《流浪地球》在人文關懷方面與美國科幻電影不一樣，並沒有強調中國在地球大災難中有特殊地位，而是全世界的人類互相扶持應對難關，表現出中國的價值觀與人文情懷。因為中國與美國不同，並不需要做世界「一哥」，反而是與各國人民團結挽救未來。



中國近年來積極發展航天事業，在太空領域的發展直追領先的美國，惟中國的科幻電影卻長時間未見突破，《流浪地球》有望創造出國產科幻片的元年，改變過往荷里活壟斷科幻電影的局面。



然而，《蘋果日報》卻容不得內地包括科幻電影在內的任何進步，藉着對《流浪地球》的評論，發放仇視國家的內容，暴露其陰暗的一面。



《蘋果日報》扭曲電影內容，說「《流浪地球》宣揚的是只有中國人能拯救地球」，聲言「中國自詡為地球的救世主，卻不能挽回世界對中國人、中國產品的厭惡、驅逐」，更諷刺「對華為、中興產品的杯葛，正從美國、澳洲向法國、加拿大、德國、捷克等國家延伸」，毫不忌諱地寫出漢奸言論。



美國掀起貿易戰，其險惡用心是阻礙中國發展成為高科技製造強國。美國擔心的不僅是中國高科技技術的崛起，更憂慮支持中國崛起的優質制度。每個富正義感的中國人，都會反對及譴責美國發起貿易戰，堅定與國家同舟共濟，維護國家以至全球的整體利益。可是，《蘋果日報》卻為虎作倀，不譴責美國對中國挑起貿易戰，反而為美國的貿易霸凌主義背書，是名副其實的漢奸論調。