英國國防大臣韋廉信日前表示，為捍衞英國在全球的利益，有必要作全球性軍事展現；又宣布伊利沙伯女王號航空母艦的首次行動任務，是搭載英美戰機到太平洋等多個地區進行部署。就在此前不久，美國斯普魯恩斯號和普雷貝爾號軍艦闖入南沙群島鄰近海域，遭中方軍艦驅離，英國此舉大有向山姆大叔表忠送暖之意。



英國近年國力不斷下滑，「日不落帝國」的榮光不再，對於國家淪為「二流軍事國家」的焦慮感一直揮之不去。就在去年，英國軍方公布「國防現代化計劃」，聲稱要在未來十至十五年內，加強空中導彈防禦以及反潛等方面的作戰能力，並重新安排包括F35B以及阿帕奇直升機等主要軍備的採購計劃，目標是在應對歐洲可能發生的危機和衝突方面，能夠發揮積極的作用。套用韋廉信的話，就是要讓世人知道，英國在軍事上仍然是「全球玩家」。



英國人的焦慮感其實不難理解。脫歐後的英國，如何維持全球軍事存在感，成為軍方的首要考量。當然，英國自己也心知肚明，今時不同往日，他們只能跟在美國背後，拉大旗作虎皮。



眾所周知，特朗普政府全面對中國作出遏制，美國近年來一再打着所謂「自由航行」的旗號，在南海耀武揚威，多次派軍艦在區內招遙過市。正所謂無風不起浪，美國作為域外國家多番在區內攪局，一個巴掌難以拍響，正需要盟友們奧援以壯聲勢，與歐洲大陸漸行漸遠的英國心領神會，去年四月，韋廉信就乘坐皇家海軍護衞艦薩瑟蘭號途經南海訪問澳洲，並且發表挑戰中國南海主權的言論。如今把伊利沙伯女王號航空母艦的「處女騷」獻給美國軍機，更是對美國的遏華行動高度配合。



除了在南海動作頻頻，韋廉信早前更表示，英軍有意在加勒比海和太平洋建立基地，引發各界關注，一般預計太平洋的基地將屬意設在新加坡。有分析指出，英軍亟欲在亞洲建立「軍火陳列館」，向潛在買家展示先進武器，從而為國家「創匯」。事實上，包括印度、沙特阿拉伯及澳洲等國家，向來是英國軍火的大主顧，其中澳洲去年斥資逾二百億美元，購買九艘英國設計的反導護衞艦。



問題是，巧婦難為無米炊，英國的「強軍夢」說易行難。以英國人最引以為傲的海軍為例，儘管政府近年要求加強海軍建設，但囿於預算所限，進展極其緩慢。軍方原計劃建造七艘新型機敏級核潛艇，但迄今只有三艘下水。最諷刺的是，被軍方視為王牌、耗資逾三十億英鎊打造的伊利沙伯女王號航母，在測試期間竟發生嚴重漏水事故。這些年來，皇家海軍已淪為美國大兵的「跟班」，在阿富汗、伊拉克等戰役「搖旗吶喊」。



理想很豐滿，現實很骨感。韋廉信聲稱要擴充英國海軍海外基地，遭朝野一致批評。保守黨方面形容這是「無稽之談」，質疑國家沒有足夠預算；一位工黨議員更狠批韋氏對軍事戰略的無知。英國人向來以「務實」見稱，應該明白「煩惱皆因強出頭」的簡單道理。