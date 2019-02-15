神州觀察：隨意棄置病死豬　疫情反覆最堪憂

農業農村部日前通報指，今年一月全國僅新增五宗非洲豬瘟個案，表明疫情已有所減緩，但強調之前已形成一定污染面，加上病毒傳播渠道仍錯綜複雜，要求各地政府仍需嚴加防疫。誰知言猶在耳，又有地方亂拋病死豬，疫情隨時面臨再失控風險。



江蘇連雲港某村的河溝中，近日驚現數十隻死豬屍體，水面還漂浮着油脂和泡沫，散發出陣陣惡臭，令當地村民人心惶惶，害怕又是非洲豬瘟所致，於是紛紛向當局反映情況。然而給多個部門打電話始終無人理會，直至事件經網絡傳開，當地縣政府才派員前往調查，防疫意識之低實在令人擔憂。



眾所周知，內地自去年八月爆發非洲豬瘟以來，疫情一度肆虐全國二十多個省區近百個市縣，造成的經濟損失及社會危害有目共睹。當局一再強調全力以赴嚴格防疫，奈何疫情不斷蔓延，遍地開花，有些地方更是爆完再爆，令百姓聞豬色變，說明監管防控措施遠遠未到位，一些人甚至根本沒有把疫情當回事。



按照國外經驗，非洲豬瘟一旦爆發，少則三五年，多則幾十年方能徹底消滅，麻煩絕非一般的大。好在幾經努力之下，內地非洲豬瘟疫情目前稍有減緩，本應好好珍惜這來之不易的成果，偏偏有人繼續掉以輕心，麻木不仁，只怕這樣下去，疫情不斷反覆，想斷根也難。事實上，連雲港去年八月爆疫之後，十月再有大批豬隻死亡，惟當局將之定性為季節性豬瘟，事件最終亦不了了之。



違規棄置病死豬，這在內地早已不是甚麼新鮮事，更令人擔憂的卻是當局的處理方式。當年上海黃浦江、江西贛江等水域都曾密密麻麻地漂滿豬屍，惟當局卻不遺餘力地為事件遮醜開脫，拍胸脯表示相關水質不曾受到污染，行為令人汗顏。甚至連因感染非洲豬瘟而死的豬隻，一些地方亦只是挖個坑埋掉算事，完全不按規定作焚燒或消毒等措施，不但嚴重污染環境，更如同在地底埋下定時炸彈，疫情隨時會被再度引爆。



更有甚者，一些官員出於利益需求，公然與不法奸商合作，利用職權之便幫助豬農騙取國家補貼，甚至將本應銷毀的病死豬廉價出售做成食品，輾轉至千家萬戶的餐桌上，吃進百姓的肚子裏，簡直是喪盡天良。難怪當局一直鼓動民眾放心吃豬肉，用意原來在這裏。



令人無奈的是，類似的監管混亂情況早已遍及各行各業，從食品到藥品再到防治疫情、環境衞生、建築消防安全等領域，無不是漏洞百出，隱患處處。無良奸商為賺取昧心錢可以不擇手段，不計後果；人民公僕或以權謀私，或為官不為、懶政怠政，如同助紂為虐，保障百姓的生活健康根本無從談起。