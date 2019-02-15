功夫茶：庇奸護貴不知恥　遭人彈劾最樣衰

篤篤篤撐！各位看官，古有《上書諫吳王》，今有《上書廢若驊》，一樣係咁情真意切，字字肺腑，皆因律政司司長鄭若驊敗壞紀綱、污染法治，醜聞纏身，市民忍無可忍，唔上書要求廢咗佢，點對得住全港七百萬人吖。



《上書諫吳王》劈頭第一句就話：「臣聞得全者昌，失全者亡。」意思即係品行完美嘅人，功業昌盛；喪失完美品行嘅人，事業衰落。鄭若驊有名你叫「僭建驊」，「放生黎智英、唔告梁振英」，其身不正，知法犯法，民望墊完司底再墊官底，呢啲冇德冇品嘅人，點會唔拖累香港衰落吖。喺佢阿姐管治下，香港法治排名跌到趴街，連早前公布嘅「經濟自由度指數」，香港蟬聯第一，唯獨司法效率插水，可怒也。



忍無可忍，毋須再忍。有市民上月底向政府熱線1823網頁、立法會秘書處及申訴部發出電郵，要求立法會議員動議「彈劾」鄭若驊。該名市民批評鄭若驊冇能力處理UGL案，一味轉移焦點，不公不正，話尋求獨立法律意見係政治化行為，擺明姓賴。仲有，鄭若驊嘅僭建大宅涉嫌「呃按揭」，該名市民已去信涉事銀行要求跟進，分分鐘刑事罪㗎。雖然立法會議員講明佢哋只可彈劾特首，無法彈劾廢官，但就計劃提出無約束力議員議案，要求鄭若驊落台問責，好戲在後頭呀喂。



即係咁，香港廢官特別多，何解僭建驊特別樣衰，特別乞人憎，連市民都要搞現代版上書呢？鬼咩，大姐佢上任一年多啲，好事冇做過一件，壞事、醜事長爆長有，唔係庇奸護淫，就係偏袒權貴，再唔係就煮死老公、特赦自己，唔天怒人怨至奇。好似UGL案咁，只要佢大大方方行出嚟講解何謂「證據不足」，早就平息爭議，殊不知佢係都要反起對死人白眼指手畫腳，遮遮掩掩，無私顯見私，畀反對派咬實唔放就係咁解。



咁當然，反對派最叻雙重標準，嚴人寬己，佢哋絕口不提嘅漢奸黎刑事恐嚇東方報業記者案，先至係鄭司底大搞「偏心價值」嘅代表作吖。大家都知，呢單畸士案情簡單、證據確鑿，殊不知律政司拖延逾二十個月都唔檢控，即使東方及受害記者先後十一度去信質詢，一樣借咗聾耳陳隻耳咁款，連申訴專員都睇唔過眼，批評律政司違反服務承諾。鄭司底之所以錫住漢奸黎，狼狽為奸，咪就係驚咗佢背後嘅外部勢力，投鼠忌器囉。



正所謂，福生有基，禍生有胎，好明顯鄭若驊就係本港法治嘅禍胎。再唔打掉呢個禍胎，香港冇運行不特止，仲分分鐘火燒連環船，連累埋中央形象呀，篤撐！