產評：美債飆升藏隱患　經濟衰敗埋伏線

美國政府總負債首次突破22萬億美元，總統特朗普在任短短兩年國家債務攀升逾一成，且尚未見到有減債之法。財政失衡惡化，已成為美國金融系統的一大隱患！



梧桐一葉落，巨量的債務成本將拖垮美國經濟，一國榮衰大概是有迹可尋。更令人擔心的是，美元須面對史上最大的信用危機，最終為全球帶來一場金融超級災難。



特朗普上任以來，其最引以為豪的，是進行規模達一萬五千億美元的大型稅務計劃，以刺激企業盈利，帶動經濟增長及就業。可如此粉飾太平的代價，是稅收減少，加上政府增加基建投資及軍費，致令財政赤字持續惡化。



據有關部門推算，美國政府本財政年度的赤字將接近九千億元，乃二○一二年度以來新高，按年計增幅達一成半。由於目前尚未見美國政府有何妙法能控制債務持續增長，預期到了二二年，財赤將突破一萬億美元關口。在嬰兒潮世代踏入退休期，令社會福利及醫療開支增加之下，估計在二九年前，財赤都會高企難下。



巨額債務可以預視，但償債的錢從何而來？這兩年美國財赤急速惡化，加上聯儲局向市場收水，致使財政部須大舉發債應付，一八年的國債淨發行量按年倍增至1.38萬億美元。按現時的趨勢，美國政府未來十年料需要多發債十二萬億美元。



要解決債務問題，美國先要化解生產力與開支增長長期失衡的問題。單次的減稅措施，甚而挑起貿易爭議，試圖將問題轉嫁，顯然都不能解決美國經濟的結構性問題。再者，美國製造業空心化，如今就連美國巨企蘋果公司的業務增長皆響警號。投資者要有心理準備，減稅效應消退過後，貿易戰衝擊全球化，對美企競爭力所造成的長遠損害將逐步浮現。



事實上，一場5G制式話語權的爭奪戰，正正顯示過去美國一直享有的技術優勢遭到挑戰，一旦技術優勢不再，美國政府能否繼續以債養債，高築的債台如何善後，實乃疑問。



美國的債務問題日益惡化，正正顯示政府的治理能力不足以及制度的缺失，而發動貿易戰，讓全球清楚知曉美國所謂的「美國優先」索求。可「美國優先」與美元作為「世界貨幣」的角色存在的矛盾，已是路人皆見。國際用家各自盤算，紛紛增持黃金，去美元化，追求多元化儲備已漸成趨勢。無疑，美國政府禍根深種，且看如何收科，至怕各國經濟受累一同陪衰！