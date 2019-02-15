正論：土供組有辱無榮　玩民者引火自焚

昨日情人節，一個陽光明媚、溫情脈脈的日子，不少有情人終成眷屬，但也有不少怨偶選擇分道揚鑣。土地供應專責小組委員王坤特別選擇在情人節宣布將與港府「分手」，更警告不排除有其他委員跟隨，直將港府的無情、無義、無信、無恥暴露無遺。



王坤是公屋聯會前主席，早前應林鄭之邀加入土供組，如今不是功德圓滿，反而驚覺「誤上賊船」，忿忿不平，反映了土供組委員的普遍心聲。想當初，林鄭擺出「與民同行」姿態，揚言為拓土建屋諮詢民意，凝聚社會共識，不少人信以為真，多位社會名流、專家、學者加入土供組，共襄盛舉。土供組也十分賣力，先後組織了近兩百場公眾參與活動、四十場巡迴展覽、四場公眾諮詢、七十二次會面、六十九次外展活動，更派發二萬多張意見收集表格，最終寫成報告，就香港土地供應的短、中、長期策略提出意見，總算不辱使命。萬萬料不到的是，土供組報告未寫完，港府已自行公布「明日大嶼」計劃，徹底抹殺了土供組的努力，雖然土供組去年底向港府呈交最終報告書，卻已淪為聾子的耳朵──空擺設。



以備受爭議的粉嶺高球場選項為例，不少人批評高球場是權貴特權，要求改劃房屋用途，同時有不少人持反對意見，認為不能為建屋而犧牲體育用地，香港作為國際大都市，不可能連一個高球場也容不下。土供組中間落墨，建議高球場做部分發展，到頭來順得哥情失嫂意，兩面不討好，而最令小組委員心寒的是，港府對有關建議不理不睬，棄如敝屣。



事實證明，港府對拓土早有立場，中短期是公私合作發展農地，長遠則是填海拓土，之所以成立土供組，無非擺出尊重民意的架式，拖延時間。做了「傻仔」的何止土供組委員，一度對林鄭寄予希望、積極參與土地大辯論的廣大市民，不也一樣浪費時間與感情，最終卻被政府出賣了嗎？



土地大辯論淪為「口水大龍鳳」，土供組有辱無榮，只能證明有關委員「太傻、太天真」。不可不知，林鄭在這方面早有前科，在前朝政府出任政務司司長期間，她曾盛情邀請港大學者周永新研究全民退保方案，結果周永新提交的方案被束之高閣之餘，復遭林鄭出言侮辱，令人側目，今次不過是故技重施，以致土供組有「周永新2.0」之譏。港府高官多有精英心態，看不起學者專家，更不當民意是一回事，前特首曾蔭權爵士曾揚言「視民意如浮雲」，而林鄭多次坦言以前上司兼伯樂曾蔭權「為楷模」，有其老師，必有其學生，周永新及土供組先後被玩弄，何足為奇。



也許港府認為，土供組任期本月底結束，就算有人辭職也只是政治姿態，對港府構成不了殺傷力。然而，如果林鄭這樣想，那就大錯特錯了。水能載舟，也能覆舟，將市民當「傻仔」，自己才是最大的「傻仔」，玩火自焚，玩民必敗。