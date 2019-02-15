世界視線：情人佳節起革命　日本平權路仍遙

男女平等在西方早已視作天經地義，但世界很多角落特別是亞洲地區，仍有不少國家男尊女卑根深柢固，印度女性長期承受卑微待遇，即使發達國家如日本，兩性地位從未真正平等過，職場上最為明顯，女職員要為同事奉上茶水，還有很多禮節上額外要求，就以情人節為例，日本社會文化要求女同事送義理（義務）朱古力給男同事，令外國人嘖嘖稱奇，當事人敢怒不敢言。隨着平成年代即將結束，社會氣氛出現微妙變化，日本今年的情人節便有點不一樣。



泡沫經濟爆破超過廿年，日本企業掙扎求存，作出許多重大改變，像以往的終身僱用制已打破，亦與外企加強合作，無可避免多了一些外國僱員，西方文化逐漸滲入辦公室，你叫外國女性送義理朱古力簡直是天方夜譚，亦沒理由日洋有別，只強迫本土職員跟從；為免尷尬，日本一些公司近年取消送義理朱古力的傳統，對此很多女職員表示歡迎，覺得每年花費金錢被迫送禮十分無謂。情人節前東京一家百貨店的調查顯示，只有三成半女士表示會送義理朱古力給男同事。糖果商銷售數字下跌也反映實況。



情人節當日，日本有十三對同志情侶分途入稟法院，要求政府承認同性婚姻的地位及賠償，指現行法律違反憲法保障的婚姻自由與平等原則，成為首宗同類訴訟。去年一套以辦公室同志三角戀為題材的日劇大受歡迎，令人錯覺日本對同性戀態度開放，查實這方面依然是禁忌，不少政客、運動員及藝人被迫隱瞞自己的性傾向，一旦公開便前途盡毀。



日本的性別定型及不平等現象，近年屢爆醜聞，去年東京醫大被揭刻意調低女性考生分數以維持男女生比例，及讓富家子走後門入學，理事長及校長引咎辭職，後來選出百年來第一位女校長以挽救形象。男尊女卑是從社會上層到基層均墨守成規，根據日媒報道，明仁天皇退位給德仁太子，所有的女性皇室成員都不准參加交接儀式，可見的未來都不會改變這傳統。日本社會追求平權之路，看來還是很遙遠。