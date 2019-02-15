中美貿易摩擦的導火線是中國外貿順差巨大，但是近年中國對外政策以及國內條件轉變，外貿順差依舊保有，但規模下跌，服務貿易逆差卻大幅上升。結果，在去年頭三季總結是往來帳目出現逆差，應是二十年來首次。事實上，自二○○七年開始，包括商品與服務貿易的往來帳目盈餘逐年下降，○七年盈餘相等於全國生產總值的百分之九點九，一○年之後便降至百分之一點三，一八年更大有可能出現逆差或差不多的平衡而無盈餘。



這樣的轉變是一個重要的轉折，日本同樣經歷這樣的轉變。日本主要是商品貿易逆差，但依靠海外投資收入來將之平衡，且是上世紀八、九十年代以來經歷二、三十年的漫長過程。中國現時商品貿易仍然保持順差，服務貿易則逆差龐大，投資收入也不足。中國由盈餘轉至虧損邊緣，不足十年時間，變化急劇，若趨勢不變，現在開始的收支平衡並不樂觀。



中國的特殊之處是政府全力推動才促成這樣的急轉彎。由於○八年前後外貿和往來帳戶順差龐大，政府害怕外國（主要是美國）的針對，大力宣傳鼓吹國內消費，削減儲蓄，更放手讓中國居民大量出外消費。然而，商品貿易主導是企業，企業並不會依從政府削減出口，即使國內消費膨脹、工資等成本上升打擊出口競爭力，中國的商品貿易順差只是慢慢地下滑。



往來帳戶逆差出現的條件是，中國居民出外旅遊帶來的龐大海外消費，消耗中國的外匯。近年每季度的淨旅遊開支達七百億美元，一年是二千多億美元，相當於一、二萬億元人民幣，數額龐大，世所罕見。連同國內奢華的消費膨脹，這便是同樣世所罕見的暴發戶式消費主義。或許是政府求削貿易順差心切，但由此造成的不理性消費主義卻扭曲民眾心理，衝擊市場的正常運作，顯然是政府干預不當的典範。



現時中國出口擴張不易，發達國家以美國為首的制裁抑遏，發展中國家的成本競爭，若連「中國製造2025」都害怕美國而自我放棄，國內外暴發戶式消費主義也難一時糾正，中國的國際收支形勢便有問題。去年對外投資已減少，對一帶一路的建設帶來障礙。若在中美貿易談判再大幅讓步，購進美國大量價高質低的農產品、能源等，對內地經濟的影響便會加劇惡化。



習近平政府承繼上任政府的政策失誤，壓力巨大，美國趁機敲詐，若處理不當，可能會觸發更大的問題。現時中國不再是討好美國或瞞騙美國便可解決危機，美國只會得寸進尺，中國政府要慎重應對。