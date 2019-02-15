一八九六年，大英帝國還是世界最強盛的國家、殖民地遍布全球的時候，英國記者恩斯特‧威廉姆斯出版了《德國製造》一書，警告國人「一個巨大的商業國家正在崛起，它不斷蠶食我們的繁榮，與我們爭奪世界市場」。



記者具體描述：你的衣服來自德國，妻子的衣服來自德國，家裏的玩具來自德國，半夜妻子剛聽完歌劇回家，歌劇的創作來自德國，演奏歌曲的樂器來自德國，躺在床上，發現床上用品仍是來自德國，掛在牆上的畫還是「德國製造」，「德國製造」這個標籤已經肆虐英國的各個角落。該記者是當時有名的貿易保護主義者，信奉十六世紀英國經濟學家說的話：「我們一定要留意，從陌生人那裏購買的東西，不能多於我們賣給他們的東西，否則我們會讓自己陷入貧困，讓那些人變得富有。」



當年英國記者描述和擔心的「德國製造」，今天已變成老美對「中國製造」的擔心，大肆推行貿易保護主義、單邊主義，正在成為特朗普政府的國策，目的和當年英國一樣，要維護自己對世界的霸權，今日之中國已成當年英國眼裏之德國。雖然一百多年過去，世界之變化滄海桑田、翻天覆地，但在老美看來，中國製造、中國崛起和當年老英看德國威廉二世上台後推行「世界政策」，要在「全球範圍內挑戰英國的統治」差不多。為此，老英作出了「反制」，英德不但狂打貿易戰，而且展開軍備競賽，十多年後，第一次世界大戰爆發。



有趣的是，這位英國記者在寫《德國製造》時還拿中國說事，警告英政府「不要像中國皇帝那樣，不恰當地計算着自己的地位」，也即不要認為英國的工業霸權依舊在手，要警惕「德國讓我們的貿易變差」、「英國應該放棄自由貿易，對德國商品徵收更高的關稅」。



這對英國並不難，大英帝國之所以形成且一時霸權無兩，就因在塑造國際貿易結構中其政府力量、國家力量「從不缺席」，一直在為本國的資本逐利保駕護航，開拓空間。當今之老美更是將此發揚光大，用到極致也。