港府建議修訂法例，堵塞移交逃犯條例漏洞，以洗脫「逃犯天堂」惡名，這既是順應時勢之舉，也是回應各界訴求。詎料反對派又是陰謀論上身，聲稱新安排可能會滲入政治或民粹因素，方便內地緝拿政治犯，相當危險；有人甚至認為這是二十三條立法之前先試水溫，「一條龍拉人」。這豈止是為反而反，簡直是危言聳聽，任何事情到了這班人口中，都勢必被政治化、陰謀化、妖魔化，連修訂一條法例也上綱上線，可見他們的腦袋確實有問題。



還是佛家說得對，心中有佛，所見皆佛，心中有鬼，處處皆鬼。反對派以反中亂港為己任，公然勾結外部勢力，歷年來不知幹了多少見不得光的勾當，尤其是那班洋奴漢奸，賣祖求榮，黑金禍港，自知罪孽深重，每天都在擔心遭受報應。高鐵實施一地兩檢，他們尚且杯弓蛇影，一旦移交逃犯條例修訂完成，豈不是更加惶惶不可終日？



不管怎麼說，香港作為中國的特別行政區，而且是所謂的法治之區，在移交逃犯方面竟然還不如中國和其他國家及地區的安排，以致藏污納垢，成為「逃犯天堂」，絕對是一件羞恥的事。回歸以來，內地已向香港移交二百名逃犯，反觀香港至今沒有向內地移交任何一名逃犯，這不是很不可思議嗎？香港到底是法治之區還是化外之地？



中國和美國等西方國家法律制度有別，價值觀不同，但無礙這些國家向中國移交貪污嫌犯；大陸和台灣互相敵對，勢同水火，但兩岸還是先後簽署了《金門協議》及《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，作為移交逃犯之依據。反而香港和內地至今沒有相關安排，寧非咄咄怪事！



古人說，暗室虧心，神目如電。人做了壞事，可以瞞過其他人，但瞞不過上天。反對派與其擔心港府修訂移交逃犯條例，不如趁早開溜，到外國託庇於洋主人，一了百了，何必整天提心吊膽。