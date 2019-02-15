港府建議修訂逃犯引渡條例，以個案處理方式向不同司法區移交罪犯，一旦事成，涉嫌在台灣殺死女友後逃回香港的人渣，被澳門判囚後躲在香港逍遙法外的大劉，以及負案潛逃東南亞的泰國大毒梟、「上海仔」郭永鴻法網難逃，「天網恢恢，疏而不漏」終將成為事實。



香港因此洗脫「逃犯天堂」的惡名，誠然是一件好事，也是港府所做的罕見得到主流民意叫好的事。然而，反中亂港集團卻將修例政治化、妖魔化，認為修例將為內地引渡香港政治犯打開缺口，即使二十三條未立法，當局也可以編造罪名抓捕他們再移交，為此憂心忡忡，坐臥不寧。在壹淫媒採訪中，不少政客將修例視為洪水猛獸，擔心魔鬼在細節中。可以斷言，條例提交立法會後必將展開激烈攻防戰，掀起滿天風雨，各種拉布、抗議行動將陸續有來。



正所謂，平生不做虧心事，半夜敲門心不驚。漢奸走狗對修例的反應這麼大，原因不是魔鬼在細節中，魔鬼其實在他們心中。這些年來，他們幹了多少背祖欺宗的壞事，做下多少見不得光的勾當，天知地知，他們自己知。香港回歸二十多年了，一直未能與內地及澳門達成逃犯引渡雙邊協議，就因為這些人心中有鬼，堅決抗拒，百般阻撓。



「一國兩制」本來是保障香港的原有政治制度及生活方式不變，結果卻蛻變為破壞者的金鐘罩，不管他們如何興風作浪，搞是搞非，在港英餘孽及司法機構包庇下，無人能奈其何。然而，這樣的好日子很可能隨着修例而一去不復返，一想到隨時可能被移交到內地受審甚至打靶，說反對派不心慌慌才怪。



其實，殺雞何必用牛刀。既然反對派不相信內地有法治，並一再批評強力部門跨境執法，就好似「釘子健」指控日光日白在旺角鬧市被人綁架一樣，朝廷要捉拿這些人，一艘洗頭艇足矣，又何必修例咁大費周章呢？