台灣明年又有大選，即總統及立法院改選，現在控制中央政府和立法院、「完全執政」的民進黨，能否繼續行政立法大權集於一身，目前還是不被看好。經過去年底「九合一地方選舉」潰敗後，即使內閣改組，黨主席換人，都是為了消除黨內雜音，讓蔡英文能夠一人參選總統，爭取連任。然而，在九合一選舉後，幾乎所有民意調查都顯示，除非只得國民黨、民進黨兩人參選，而對手是國民黨主席吳敦義，蔡英文才有勝算；如果與國民黨朱立倫或台北市長柯文哲對壘，蔡英文必然慘敗。



民進黨現時在立法院一百一十三席中佔六十八席，是絕對多數，政府所有提案法案都能不受在野黨制衡而篤定通過。但明年初的立法院改選，民進黨取得的議席極有可能不過半。去年的九合一選舉，民進黨在六都（直轄市）和十六個縣市中，只能保住台南、桃園兩都及屏東縣、嘉義縣、新竹市、基隆市等縣市，執政長達二十年的高雄市也被國民黨攻陷。民進黨的總得票只有四百八十九萬，比一六年總統選舉得票六百八十九萬，不見了二百萬票。明年的立法院選舉對民進黨而言，是十分艱辛的一仗。



至於國民黨，目前在立法院雖然只得三十五席，但在去年九合一選舉中，以六百一十萬餘票攻克三都及十二個地方縣市，比一六年大選的得票三百八十一萬餘票，多了二百三十多萬票。這對國民黨明年在立法院「單一選區兩票制」的選舉十分有利，尤其是民進黨執政兩年多，經濟成長續放緩，民生困苦無改善；政治方面則以促進轉型正義為名，對在野黨抄家滅族，趕盡殺絕，而兩岸關係又陷入低谷，反而令國民黨得到同情，在「討厭民進黨」與「不信任國民黨」之間，民眾「兩害相權取其輕」，去年利用選票令國民黨敗部復活，明年只要民進黨繼續胡搞，國民黨即使未必能夠重新執政，但相信至少在立法院可以取得更多議席。



台灣TVBS日前針對政黨形象及各黨立委滿意度進行民意調查，結果顯示，在台灣的主要政黨中，國民黨整體滿意度由兩成二大幅提升至四成一，高於民進黨的一成九與時代力量的兩成三，國民黨各項形象指標也回升至一五年高點。



距明年總統及立委選舉僅剩一年，國民黨能否延續贏得九合一選舉的氣勢，四年之後重奪政權，還是有待觀察。國民黨翻身的本錢，就是必須進行結構改革，包括政黨屬性、世代交替；兩岸關係方面，應以維護台灣二千三百萬人民的福祉為依歸，「不統、不獨、不武」，摒棄意識形態鬥爭，專注促進民生樂利，立足台灣，放眼世界。